Reggio Calabria, la segnalazione di un lettore: “degrado alla stazione e in piazza Garibaldi, servono interventi”

“Buongiorno scrivo a voi perché credo che siate le uniche persone oltre che testata giornalistica a cui interessa ed hanno a cuore i reggini e Reggio Calabria ,si vede sempre più con insistenza l ormai alloggi e accampamenti di questi soggetti senza dimora spesso marocchini dinanzi la fermata atam della stazione centrale e la presenza fissa costante e inquinante per via delle bottiglie di alcol lasciate sia nei giardinetti di piazza Garibaldi sia dappertutto in piazza sant Agostino ,invito voi quali sicuramente avreste almeno la forza di avvisare e perché no intervenire a riguardo tramite il nostro amatissimo sindaco Cannizzaro e magari le forze dell’ordine perché non meritiamo questo degrado e spesso anche molto persone sono vittime di offese gratuite da parte di questi soggetti quando non gli viene corrisposto un offerta per un panino che poi si trasforma in un litro di vino. Ringraziando anticipatamente auguro a tutti voi buon lavoro. Carmelo Falduto”. E’ questa la segnalazione inviata alla Redazione di StrettoWeb da un cittadino di Reggio Calabria e affezionato lettore di StrettoWeb.