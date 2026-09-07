Reggio Calabria, la segnalazione ad Archi: da un paio di giorni rubinetti a secco in tre contrade

Emergenza idrica, da due giorni, nella zona nord di Reggio Calabria, in particolare nella parte alta del quartiere di Archi Carmine. Nelle contrade Scalone, Gullina e Paradisello, l’acqua manca completamente ormai da un paio di giorni, lasciando decine di famiglie con i rubinetti a secco e nell’impossibilità di svolgere anche le più semplici attività quotidiane e igieniche. Una situazione che ha esasperato i cittadini, i quali segnalano di aver già effettuato numerose e ripetute sollecitazioni al Servizio Manutenzione del Comune e agli altri enti competenti, senza però ricevere, almeno fino a questo momento, risposte concrete.

“Siamo stati lasciati soli“, protestano i residenti di Scalone, Gullina e Paradisello. “Paghiamo regolarmente le tasse per i servizi essenziali, ma quando si verifica un’emergenza non riceviamo alcuna risposta. Chiediamo un intervento immediato per il ripristino del flusso idrico e pretendiamo rispetto“.