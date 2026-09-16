Reggio Calabria, la presentazione di “Mega Galmata – Simposio Internazionale di Scultura Contemporanea”

Venerdì 25 settembre 2026, alle ore 11:00, presso la sala “Giuditta Levato” del Consiglio Regionale della Calabria, di Via Cardinale G. Portanova (Reggio Calabria), si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Mega Galmata – Simposio Internazionale di Scultura Contemporanea“, un evento di respiro globale che trasformerà il territorio in un polo artistico e culturale d’eccellenza.

Interverranno:

Saluti Istituzionali

Salvatore CIRILLO (Presidente del Consiglio Regionale della Calabria)

Pietro CRINÒ (Vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria)

Interverranno:

Silvestro GAROFFOLO (Sindaco del Comune di Brancaleone)

Santo CASILE (Sindaco del Comune di Bova)

Giuseppe Antonio CUZZOLA (Sindaco del Comune di Bruzzano Zeffirio)

Domenico STRANIERI (Sindaco del Comune di S. Agata del Bianco)

Emanuele AMODEI (Presidente dell’Istituto per l’Arte e il Restauro)

Francesco GALLO MAZZEO (Direttore Adistico di “Mega Galmata”)

Luca ARLOTTO (Presidente del Comitato Scientifico)

Vighen AVETlS (Direttore Tecnico di “Mega Galmata”

(Saranno presenti gli Scultori di Armenia, Georgia, Grecia, India, Iran, Italia, Polonia)

Il Progetto in sintesi

L’evento (in programma dal 26 settembre al 3 ottobre 2026), fortemente voluto dalla Regione Calabria, prevede l’organizzazione di un inedito e originale momento denominato “Mega Galmata” (in grecanico, “Grandi Sculture”).

Il simposio vedrà all’opera a Brancaleone 8 scultori di fama internazionale. Gli artisti non solo creeranno opere monumentali in pietra all’interno di uno spazio dedicato, ma condurranno anche stage, conferenze, restauri e dimostrazioni in varie location dei paesi limitrofi.

L’iniziativa punta ad accendere i riflettori sull’intera Area Grecanica e sulla Locride, creando un forte connubio tra arte, tradizione e turismo: un vero e proprio museo a cielo aperto che lascerà il segno nel tempo.

Organizzazione: Istituto per l’Arte e il Restauro “Palazzo Spinelli” (Firenze).

Patrocini: Regione Calabria, Calabria Straordinaria, Commissione Europea, Comune di Brancaleone (capofila), Comune di Bova, Comune di Bruzzano Zeffirio e Comune di Sant’Agata del Bianco.