Reggio Calabria, la presentazione di “Mega Galmata – Simposio Internazionale di Scultura Contemporanea”

A Reggio Calabria la presentazione del progetto internazionale che porterà nell’Area Grecanica otto scultori da tutto il mondo per realizzare opere monumentali in pietra e trasformare il territorio in un museo a cielo aperto tra arte, cultura e turismo

Mega Galmata - Simposio Internazionale di Scultura Contemporanea

Venerdì 25 settembre 2026, alle ore 11:00, presso la sala “Giuditta Levato” del Consiglio Regionale della Calabria, di Via Cardinale G. Portanova (Reggio Calabria), si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Mega Galmata – Simposio Internazionale di Scultura Contemporanea“, un evento di respiro globale che trasformerà il territorio in un polo artistico e culturale d’eccellenza.

Interverranno:

Saluti Istituzionali

  • Salvatore CIRILLO (Presidente del Consiglio Regionale della Calabria)
  • Pietro CRINÒ (Vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria)

Interverranno:

  • Silvestro GAROFFOLO (Sindaco del Comune di Brancaleone)
  • Santo CASILE (Sindaco del Comune di Bova)
  • Giuseppe Antonio CUZZOLA (Sindaco del Comune di Bruzzano Zeffirio)
  • Domenico STRANIERI (Sindaco del Comune di S. Agata del Bianco)
  • Emanuele AMODEI (Presidente dell’Istituto per l’Arte e il Restauro)
  • Francesco GALLO MAZZEO (Direttore Adistico di “Mega Galmata”)
  • Luca ARLOTTO (Presidente del Comitato Scientifico)
  • Vighen AVETlS (Direttore Tecnico di “Mega Galmata”

(Saranno presenti gli Scultori di Armenia, Georgia, Grecia, India, Iran, Italia, Polonia)

Il Progetto in sintesi

L’evento (in programma dal 26 settembre al 3 ottobre 2026), fortemente voluto dalla Regione Calabria, prevede l’organizzazione di un inedito e originale momento denominato “Mega Galmata” (in grecanico, “Grandi Sculture”).

Il simposio vedrà all’opera a Brancaleone 8 scultori di fama internazionale. Gli artisti non solo creeranno opere monumentali in pietra all’interno di uno spazio dedicato, ma condurranno anche stage, conferenze, restauri e dimostrazioni in varie location dei paesi limitrofi.

L’iniziativa punta ad accendere i riflettori sull’intera Area Grecanica e sulla Locride, creando un forte connubio tra arte, tradizione e turismo: un vero e proprio museo a cielo aperto che lascerà il segno nel tempo.

Organizzazione: Istituto per l’Arte e il Restauro “Palazzo Spinelli” (Firenze).

Patrocini: Regione Calabria, Calabria Straordinaria, Commissione Europea, Comune di Brancaleone (capofila), Comune di Bova, Comune di Bruzzano Zeffirio e Comune di Sant’Agata del Bianco.

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