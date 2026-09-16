Reggio Calabria, la presentazione di “Mega Galmata – Simposio Internazionale di Scultura Contemporanea”

Venerdì 25 settembre 2026, alle ore 11:00, presso la sala “Giuditta Levato” del Consiglio Regionale della Calabria, di Via Cardinale G. Portanova (Reggio Calabria), si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Mega Galmata – Simposio Internazionale di Scultura Contemporanea“, un evento di respiro globale che trasformerà il territorio in un polo artistico e culturale d’eccellenza.
Interverranno:
Saluti Istituzionali
- Salvatore CIRILLO (Presidente del Consiglio Regionale della Calabria)
- Pietro CRINÒ (Vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria)
Interverranno:
- Silvestro GAROFFOLO (Sindaco del Comune di Brancaleone)
- Santo CASILE (Sindaco del Comune di Bova)
- Giuseppe Antonio CUZZOLA (Sindaco del Comune di Bruzzano Zeffirio)
- Domenico STRANIERI (Sindaco del Comune di S. Agata del Bianco)
- Emanuele AMODEI (Presidente dell’Istituto per l’Arte e il Restauro)
- Francesco GALLO MAZZEO (Direttore Adistico di “Mega Galmata”)
- Luca ARLOTTO (Presidente del Comitato Scientifico)
- Vighen AVETlS (Direttore Tecnico di “Mega Galmata”
(Saranno presenti gli Scultori di Armenia, Georgia, Grecia, India, Iran, Italia, Polonia)
Il Progetto in sintesi
L’evento (in programma dal 26 settembre al 3 ottobre 2026), fortemente voluto dalla Regione Calabria, prevede l’organizzazione di un inedito e originale momento denominato “Mega Galmata” (in grecanico, “Grandi Sculture”).
Il simposio vedrà all’opera a Brancaleone 8 scultori di fama internazionale. Gli artisti non solo creeranno opere monumentali in pietra all’interno di uno spazio dedicato, ma condurranno anche stage, conferenze, restauri e dimostrazioni in varie location dei paesi limitrofi.
L’iniziativa punta ad accendere i riflettori sull’intera Area Grecanica e sulla Locride, creando un forte connubio tra arte, tradizione e turismo: un vero e proprio museo a cielo aperto che lascerà il segno nel tempo.
Organizzazione: Istituto per l’Arte e il Restauro “Palazzo Spinelli” (Firenze).
Patrocini: Regione Calabria, Calabria Straordinaria, Commissione Europea, Comune di Brancaleone (capofila), Comune di Bova, Comune di Bruzzano Zeffirio e Comune di Sant’Agata del Bianco.