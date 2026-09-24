Reggio Calabria, “La mia estate” continua: sport, natura e inclusione per bambini e famiglie | FOTO

Con grande entusiasmo si è dato inizio al percorso del progetto “La mia estate”, un’iniziativa promossa dall’APS Insieme per la città, ente accreditato al Comune di Reggio Calabria, pensata per offrire ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie momenti concreti di socializzazione, sport e crescita condivisa. Concluse le attività del centro estivo, il percorso per la stagione autunnale è proseguito con un primo incontro immerso nella natura presso lo Sporting Stelle del Sud (Pentimele), dove i partecipanti, grazie alla collaborazione del Maneggio Le Siepi, hanno potuto avvicinare, accarezzare e montare un cavallo e un pony. Un’esperienza sensoriale ed emotiva importante, conclusasi con un momento di confronto con la Dott.ssa Gullace, analista del comportamento, e una merenda insieme.

Il secondo appuntamento, in esterna, si è svolto presso il Circolo del Tennis Rocco Polimeni, dove i ragazzi hanno vissuto un’intensa pomeriggio all’insegna del gioco sportivo e della condivisione, culminata in una partecipata “pizza conviviale e inclusiva”.

Il prossimo appuntamento: Domenica 27 Settembre

L’associazione punta ora alla terza uscita, aperta non solo alle famiglie coinvolte ma a tutta la comunità:

Quando: Domenica 27 Settembre, ore 10:00/12.00

Dove: Museo Diorama di Campo Calabro

Obiettivo: Una mattinata alla scoperta della cultura, per regalarci e regalare alla cittadinanza una giornata di autentica inclusione e gioia condivisa.

Costi: ingresso gratuito per i fruitori del Voucher ed a pagamento per l’utenza secondo le tariffe del Museo

Info tramite whatssapp: mobile 327.6856219.

“Chiediamo la partecipazione costante delle famiglie e invitiamo la cittadinanza a unirsi a noi“, fanno sapere i referenti dell’APS Insieme per la città – “Ogni attività è pensata per conoscerci, abbattere le barriere e trascorrere del tempo di qualità insieme“.