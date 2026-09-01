Reggio Calabria, la lirica conquista il rione Ferrovieri: applausi e bis per “Il racconto di Carmen” | FOTO e VIDEO

La grande musica lirica è arrivata nella periferia di Reggio Calabria con “Il racconto di Carmen”, andato in scena ieri sera, lunedì 31 agosto, in piazza Leopoldo Trieste, nei pressi della Chiesa del Sacro Cuore, nel rione Ferrovieri. Lo spettacolo, inserito nel programma del Calabria in Opera Festival, ha accompagnato il pubblico dentro una delle opere più celebri di Georges Bizet. Narrazione, canto e pianoforte si sono alternati per raccontare la vicenda e restituirne tutta la forza emotiva attraverso l’esecuzione dal vivo delle pagine musicali più significative.

Protagonisti della serata sono stati i bravissimi Andreina Drago, nel ruolo di Carmen, Fabio Maria Napoletani, nei panni di José, e Giuseppe Zema, interprete di Escamillo. Al pianoforte si è esibito Andrea Francesco Calabrese, mentre il coordinamento artistico è stato curato da Franco Marzocchi.

L’appuntamento ha riscosso un grandissimo successo, con applausi durati diversi minuti e il bis di due arie della Carmen. Resta tuttavia il rammarico per la partecipazione limitata a circa un centinaio di spettatori, nonostante l’elevata qualità della proposta. Il coordinatore artistico, durante il saluto finale ai presenti, ha ammesso un po’ di preoccupazione provata dagli artisti, nelle fasi iniziali, alla vista del piccolo anfiteatro semideserto, sottolineando però come l’affetto e il calore del pubblico, arrivato successivamente, abbiano ampiamente ripagato l’intero cast.

L’iniziativa aveva proprio l’obiettivo di portare l’opera lirica nelle periferie di Reggio Calabria ed è stata promossa dal Comune nell’ambito del progetto “ReggioFest2026: cultura diffusa”, finanziato attraverso il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione generale Spettacolo del Ministero della Cultura.