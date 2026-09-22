Reggio Calabria, la frecciata di Galtieri (Futuro Nazionale) a Roscioli: “è mai stato a Pellaro o Villa? Gli serve il navigatore”

L’emergenza delle concessioni demaniali, la tutela degli investimenti degli operatori balneari e il ruolo della rappresentanza parlamentare per il territorio sono al centro della nota diffusa dal Comitato 1112 Reggio Calabria Futuro Nazionale, guidato dal referente cittadino Tito Galtieri, in vista delle elezioni suppletive della Camera dei deputati del 27 e 28 settembre. Il comitato interviene a tutela del comparto turistico-balneare della provincia reggina, dal litorale sud fino alla Costa Viola e alla Piana, ponendo l’attenzione sulle difficoltà che riguardano imprenditori, famiglie e lavoratori che operano nel settore. “Affrontare i problemi reali del territorio metropolitano significa oggi anche difendere il destino degli stabilimenti balneari e delle strutture turistiche di cui l’intero litorale reggino è ricco, da Bocale e Pellaro fino alla Costa Viola e alla Piana”, dichiara Tito Galtieri.

Il referente del Comitato 1112 sottolinea il ruolo economico e sociale delle attività balneari, evidenziando il rischio legato agli effetti della Direttiva Bolkestein sulle concessioni demaniali. “Parliamo di piccoli imprenditori, di famiglie e di lavoratori locali che da generazioni, con sacrifici immensi, portano avanti le proprie attività garantendo servizi, turismo, occupazione e indotto alla nostra terra. Questa gente oggi rischia di vedere polverizzati i propri sacrifici per effetto di un indirizzo europeo sordo, la Direttiva Bolkestein, che impone scadenze e gare senza tenere conto della specificità del nostro territorio e dei nostri litorali. Le famiglie, gli imprenditori e i lavoratori reggini non devono pagare il prezzo di una direttiva calata dall’alto e così lontana dalle nostre realtà. Queste famiglie non possono essere lasciate sole: abbiamo il dovere di aiutarle con i fatti”, aggiunge Galtieri.

Il confronto politico in vista delle elezioni suppletive

Nella seconda parte della nota, il Comitato 1112 affronta il tema della scelta del rappresentante parlamentare chiamato a occupare il seggio della Camera nel collegio uninominale di Reggio Calabria, lasciato vacante dopo l’elezione di Francesco Cannizzaro a sindaco. Galtieri ribadisce la necessità, secondo il comitato, di una figura che conosca direttamente il territorio e le problematiche delle realtà produttive locali. “Per difendere la nostra economia costiera serve a Roma una rappresentanza parlamentare forte, seria, che conosca profondamente il nostro litorale, le nostre specificità territoriali e le nostre realtà produttive”.

Nel suo intervento il referente del comitato critica la candidatura di Fabio Roscioli, sostenuto dal centrodestra, definendola distante dal territorio reggino. “È assurdo pensare di affidare questa battaglia a un candidato “straniero” come Roscioli, una figura paracadutata dall’alto che non conosce minimamente il territorio, che non ha mai dialogato con i nostri imprenditori e che ignora le problematiche delle nostre famiglie”.

Galtieri contesta anche l’idea che il collegamento politico con l’amministrazione comunale possa essere sufficiente a garantire attenzione alle esigenze degli operatori economici. “Assurda la retorica del: ‘Ma c’è Cannizzaro dietro, risponde a lui’. Siamo certi che gli telefonerà 10 volte al giorno per raccontargli dei problemi di Giuseppe, imprenditore della nautica, di Giovanni, gestore di un lido balneare di Catona, o di Rocco, gestore di un chiosco a Scilla?”. Il referente del Comitato 1112 aggiunge: “Chiediamo a Roscioli se è mai stato a Pellaro, a Bocale, a Villa San Giovanni, a Cannitello o a Gallico e Catona. Dovrebbe armarsi di navigatore per visitarle tutte”.

Il sostegno a Mimmo Giannetta: “La nostra garanzia in Parlamento”

Il Comitato 1112 Reggio Calabria Futuro Nazionale annuncia quindi il proprio sostegno a Mimmo Giannetta, candidato alle elezioni suppletive, indicandolo come espressione diretta del territorio. “Per questo la base militante sostiene con convinzione Mimmo Giannetta”, afferma Galtieri, che aggiunge: “Giannetta è un uomo legato visceralmente alla nostra terra, perché in questa provincia ci è nato e cresciuto”. Nel suo intervento il referente del comitato richiama anche la professione medica di Giannetta come elemento caratterizzante del suo percorso personale. “È un medico… anche mio padre lo era e posso garantirvi che per svolgere quella professione serve una predisposizione, quella di aiutare il prossimo. Non si impara sui libri o all’università, ce l’hai dentro dalla nascita perché, in un certo senso, medici si nasce”.

Galtieri conclude sottolineando il ruolo che, secondo il comitato, Giannetta potrebbe avere nella difesa degli interessi economici e sociali della provincia reggina. “Mimmo Giannetta è un professionista serio che la sua terra la ama davvero ed è un reggino autentico, pronto a fare le barricate a Roma per difendere ed aiutare le nostre famiglie, i nostri imprenditori e la nostra economia costiera. Mimmo Giannetta è la nostra garanzia in Parlamento: l’unico in grado di portare a Roma la voce pulita e determinata della nostra gente per salvare le imprese del mare”. La nota si chiude con il richiamo ai versi in vernacolo del padre di Tito Galtieri e con una dura critica al rapporto tra politica e territorio, ribadendo la posizione del comitato in vista del voto.