Reggio Calabria, la famiglia Foti rilancia il Corso Garibaldi come salotto dell’alta moda: apre la nuova boutique Weekend Max Mara e l’Emporio Armani si sposta in un locale storico

Il centro storico di Reggio Calabria si conferma ancora oggi una vetrina di straordinaria eleganza, un vero e proprio salotto buono della moda dove la cultura del vestire bene incontra l’architettura d’epoca e il fascino della passeggiata cittadina. A guidare questo costante percorso di valorizzazione commerciale e urbana è la storica visione imprenditoriale della famiglia Foti, punto di riferimento imprescindibile per il settore del lusso cittadino e della moda di alta gamma. Con grande passione ed entusiasmo, la famiglia dello storico patron della Reggina Calcio nell’epoca d’oro della Serie A continua a credere nel tessuto economico reggino, investendo su marchi di prestigio e trasformando le vie del centro in una destinazione privilegiata per gli amanti del lifestyle d’eccellenza e del design sartoriale. Mentre tutt’intorno, ormai da anni, pullulano locali controversi quali catene di cibo di bassa qualità, addirittura negozi di bassa bigiotteria extracomunitaria e adesso addirittura i distributori automatici h24, se sul corso Garibaldi continuiamo ad avere un tocco di stile lo dobbiamo proprio ai (pochi) imprenditori innamorati di questa città come appunto la famiglia Foti.

L’inaugurazione della boutique Weekend Max Mara sul Corso Garibaldi

Nel cuore pulsante della città, lungo la prestigiosa passeggiata di Corso Garibaldi e nelle immediate vicinanze della splendida cornice di Villa Zerbi, è stato inaugurato nel tardo pomeriggio di oggi il nuovo raffinato punto vendita dedicato al brand Weekend Max Mara. Il taglio del nastro segna l’apertura di un ambiente espositivo di altissima classe, curato nei minimi dettagli per accogliere i clienti in un’atmosfera elegante e contemporanea. L’apertura di questo pregevole punto vendita dimostra la capacità del centro storico reggino di attrarre e valorizzare i grandi nomi del pret-à-porter internazionale, mantenendo intatto il proprio ruolo di guida per la moda e lo shopping di qualità.

Una sinergia trentennale tra la famiglia Foti e la maison Maramotti

La nascita del nuovo flagship store rappresenta la naturale evoluzione di un sodalizio solido e profondo, nato oltre trent’anni fa dall’incontro tra la famiglia Foti e la celebre famiglia Maramotti, fondatrice del gruppo industriale emiliano. Questa collaborazione decennale si fonda su una reciproca stima professionale e su un percorso condiviso di crescita estetica. Nato nel 1983 per interpretare il tempo libero con un tocco chic e disinvolto, il marchio Weekend Max Mara ha saputo rinnovarsi costantemente nel corso del tempo, preservando una freschezza iconica. Si tratta di un brand di grande carattere e versatilità, capace di conquistare generazioni diverse: le collezioni sono studiate sia per la giovane di 14 anni in cerca di uno stile fresco e distintivo, sia per la signora di 60 o 70 anni che desidera indossare capi giovanili ma di ineccepibile fattura. Questa continuità generazionale si riflette anche all’interno della stessa famiglia Foti, dove figli e nipoti continuano a tramandare con energia la passione per la moda e l’accoglienza.

La grande novità per Emporio Armani e la riqualificazione dell’ex Pizzeria Giardini

L’innovativo piano di riorganizzazione intrapreso dalla famiglia Foti riserva un’ulteriore ed entusiasmante sorpresa per gli amanti della moda. La prestigiosa linea Emporio Armani, che occupava precedentemente i locali in cui ha aperto il nuovo store Weekend Max Mara, si trasferirà a breve in una location ricca di storia e fascino. Sono infatti attualmente in corso i lavori di ristrutturazione negli spazi che per decenni hanno ospitato l’ex pizzeria Giardini, situati nello storico Largo Cristoforo Colombo. La nuova boutique firmata Re Giorgio nascerà proprio accanto alla classica Foti Boutique e nei pressi dell’ex Cinema Margherita, restituendo nuova vita a locali rimasti chiusi per diversi anni e trasformandoli in un polo dell’alta moda internazionale. Questa operazione sottolinea il grande coraggio della famiglia Foti, capace di combinare la rigenerazione urbana con lo sviluppo economico della città con uno sguardo alle future generazioni.

Servizio al cliente ed estensione degli orari per accogliere la provincia reggina

Oltre alla cura dell’offerta stilistica, la gestione della boutique punta fortemente sulla qualità del servizio e sull’accessibilità. Il punto vendita Weekend Max Mara osserva i tradizionali orari di apertura, dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:00, dal lunedì al sabato. Inoltre, a partire dalla prossima settimana, la boutique garantisce l’apertura straordinaria anche nella giornata di domenica. Questa decisione nasce dalla volontà di offrire un servizio sempre più attento e flessibile ai tanti clienti provenienti dall’intera provincia di Reggio Calabria, che da sempre affollano i negozi della famiglia Foti alla ricerca di eleganza e professionalità. La vitalità del Corso Garibaldi trova così nuovo vigore, ribadendo il ruolo centrale di Reggio Calabria quale capitale dello stile e dell’accoglienza.