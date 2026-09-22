Reggio Calabria, la buca dimenticata nel cuore della città: recintata da oltre un mese ma ancora senza riparazione | FOTO

Una buca recintata ma mai riparata, diventata ormai un elemento fisso del paesaggio urbano. È questa la situazione segnalata in via Vecchia Cimitero, nel cuore del centro storico di Reggio Calabria, dove da oltre un mese una porzione della strada è stata messa in sicurezza con una recinzione provvisoria, senza però arrivare al ripristino definitivo della carreggiata. Una situazione che sta generando preoccupazione tra residenti, automobilisti e pedoni, perché quella che doveva essere una soluzione temporanea sembra essersi trasformata in una condizione permanente. La presenza delle transenne segnala il problema, ma non elimina il rischio: la buca resta lì, visibile e potenzialmente pericolosa per chi percorre quotidianamente la strada. Il paradosso evidenziato dai cittadini è proprio questo: l’area è stata individuata, delimitata e resa più evidente, ma il problema principale, cioè la riparazione dell’asfalto e il ripristino della sicurezza della viabilità, non è ancora stato risolto.

La buca nel centro storico di Reggio Calabria: una situazione che dura da settimane

La segnalazione riguarda una zona particolarmente frequentata della città, inserita nel tessuto del centro storico di Reggio Calabria, dove ogni giorno transitano residenti, lavoratori e mezzi diretti verso le diverse aree cittadine. Secondo quanto riferito dai cittadini, il dissesto stradale sarebbe presente da oltre un mese. In questo periodo la buca è rimasta delimitata da una recinzione che dovrebbe impedire il passaggio diretto sulla parte danneggiata della carreggiata, ma senza che siano stati completati gli interventi necessari.

Il problema non riguarda soltanto l’aspetto estetico o il decoro urbano, ma soprattutto la sicurezza stradale. Una buca lasciata aperta, anche se segnalata, rappresenta infatti un ostacolo che può creare difficoltà soprattutto nelle ore serali, in condizioni di scarsa visibilità o in caso di pioggia. Per automobilisti e motociclisti il rischio è quello di una manovra improvvisa per evitare l’area interessata, mentre per i pedoni il restringimento dello spazio disponibile può rendere più complicato il passaggio.

Transenne sì, lavori no: il paradosso denunciato dai cittadini

La frase che sintetizza maggiormente il disagio dei residenti è semplice: “È stata recintata, ma non è stata riparata”. La presenza della recinzione dimostra che il problema è stato individuato e che qualcuno è intervenuto per delimitare l’area. Tuttavia, a distanza di settimane, resta la domanda principale: quando verrà effettuato il ripristino definitivo? Le transenne dovrebbero rappresentare una fase intermedia, un passaggio necessario prima dell’intervento tecnico. Quando però una soluzione temporanea resta installata per un periodo prolungato, rischia di diventare essa stessa un segnale di mancata risoluzione. Nel caso di via Vecchia Cimitero, i cittadini chiedono un’accelerazione degli interventi affinché una criticità nata come problema circoscritto non si trasformi in una situazione ordinaria.

Viabilità e sicurezza: perché una buca può diventare un problema serio

Le condizioni delle strade rappresentano uno degli aspetti più sensibili della gestione quotidiana di una città. Una semplice buca può infatti avere conseguenze diverse a seconda della posizione, delle dimensioni e del volume di traffico dell’area interessata. Nel caso di una strada del centro storico di Reggio Calabria, la questione assume un peso ancora maggiore perché riguarda una zona dove la circolazione avviene spesso in spazi più ridotti rispetto alle arterie moderne.

Una carreggiata danneggiata può creare problemi soprattutto ai mezzi a due ruote, che sono maggiormente esposti al rischio di perdita di equilibrio, ma anche alle automobili costrette a modificare improvvisamente la traiettoria. Per questo motivo la manutenzione stradale non riguarda soltanto il decoro urbano, ma è direttamente collegata alla tutela dell’incolumità di chi ogni giorno utilizza le strade cittadine.

Il nodo della manutenzione delle strade cittadine

La vicenda di via Vecchia Cimitero riporta al centro il tema più generale della manutenzione urbana. In molte città italiane il problema delle buche stradali rappresenta una delle principali richieste rivolte agli enti locali da parte dei cittadini. La difficoltà spesso nasce dalla necessità di programmare interventi, individuare le risorse disponibili e coordinare le attività tecniche. Tuttavia, quando una criticità viene già segnalata e messa in sicurezza, l’aspettativa dei cittadini è quella di vedere completato rapidamente l’intervento. La differenza tra una soluzione provvisoria e una definitiva diventa quindi fondamentale: la prima serve a ridurre il rischio nell’immediato, la seconda restituisce piena funzionalità alla strada.

Residenti in attesa di una risposta: “non può diventare una situazione normale”

Il timore espresso dai cittadini è che quella recinzione possa rimanere per settimane ancora senza un intervento conclusivo, trasformando una situazione eccezionale in una presenza abituale. Nel cuore della città, una strada con una parte della carreggiata inutilizzabile rappresenta un elemento che incide sulla vivibilità quotidiana e sull’immagine urbana.

La richiesta è quindi quella di un intervento rapido per eliminare definitivamente la criticità e restituire alla zona condizioni normali di sicurezza e percorribilità. La buca dimenticata nel cuore di Reggio Calabria, come viene definita dai residenti, è diventata così il simbolo di un problema più ampio: quello delle piccole manutenzioni che, se non affrontate in tempi brevi, rischiano di trasformarsi in disagi persistenti per cittadini e attività della zona.