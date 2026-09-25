Reggio Calabria, iniziata la pulizia del Calopinace: mezzi all’opera per raccogliere detriti ed erbacce | FOTO e VIDEO

Con un editoriale ironico, ma con un messaggio di fondo serio, avevamo segnalato la necessità di farsi trovare pronti in vista del maltempo autunnale che, a dispetto del continuo stupore degli ‘mpanicati del clima, arriverà come arriva ogni anno. Perchè in estate fa caldo e in autunno piove, da sempre. La differenza la fa, per l’appunto, come la città riesce a far fronte a un temporale che la impegna per una durata o una portata al di sopra della media.

Segnaliamo quindi, con piacere, la presenza dei mezzi presso il letto del torrente Calopinace, al lavoro già dalla giornata di ieri per un’opera di pulizia da detriti, erbacce e rifiuti. Ancor più importante sarà la pulizia dei tombini che permetterà di evitare i classici allagamenti che, per anni, hanno interessato le stesse zone della città. I primi temporali seri saranno un banco di prova importante al quale è necessario arrivare pronti.