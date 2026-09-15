Reggio Calabria, incidente sulle Bretelle del Calopinace: il giovane resta in terapia intensiva, attesa l’autopsia per Anthea. La verità sulla dinamica

Restano gravi le condizioni del giovane coinvolto nel tragico incidente stradale avvenuto sulle Bretelle del Calopinace a Reggio Calabria, costato la vita alla 23enne Anthea Ranieri nei giorni delle celebrazioni della Madonna della Consolazione. Il ragazzo, che viaggiava insieme alla giovane al momento dello schianto, è tuttora ricoverato in terapia intensiva e la sua prognosi rimane riservata. Secondo quanto emerso dagli aggiornamenti sulle sue condizioni, si tratta di un paziente politraumatizzato, con la presenza di lesioni interne che hanno richiesto un attento monitoraggio da parte dei medici. La situazione clinica resta quindi delicata e il giovane continua a essere seguito dall’équipe medica, in attesa di ulteriori valutazioni sull’evoluzione del quadro.

La dinamica dell’incidente resta sotto esame

L’incidente si è verificato sulle Bretelle del Calopinace, una delle arterie di collegamento della città di Reggio Calabria, durante una fase particolarmente intensa per la comunità reggina, impegnata nei giorni delle Feste Mariane. La dinamica dello schianto è ancora oggetto degli accertamenti da parte degli organi competenti, chiamati a ricostruire con precisione gli ultimi momenti prima dell’impatto e le cause che hanno portato alla tragedia. Le verifiche proseguiranno per chiarire ogni aspetto dell’accaduto, ma di certo c’è che l’incidente è stato completamente autonomo: smentite le voci circolate rispetto al coinvolgimento di pedoni, altri mezzi o addirittura animali. Non si è verificato nulla di tutto questo.

Gli accertamenti sulla moto, sull’alta velocità e sul conducente senza patente

Le indagini continuano serrate sull’alta velocità: non c’è dubbio che il mezzo a due ruote viaggiasse ben oltre i limiti consentiti, ma non è ancora possibile definire con certezza a quanto stesse marciando nel momento dell’impatto. Le autorità competenti lavorano alla ricostruzione tramite il monitoraggio delle telecamere di videosorveglianza della zona. Dalle prime informazioni emerse, inoltre, il giovane alla guida del mezzo non avrebbe avuto il titolo di patente richiesto per condurre quella tipologia di moto che, ricordiamo, non era sua ma aveva avuto in prestito da un amico proprio per “fare un giro”. Anche questo aspetto dovrà essere approfondito nell’ambito delle verifiche avviate dopo l’incidente, insieme a tutti gli altri elementi utili a ricostruire con precisione quanto accaduto sulle Bretelle del Calopinace. Disposti anche gli accertamenti tossicologici, mentre è stato nominato un tutore in quanto – alla luce delle condizioni cliniche del giovane – non è ancora stato possibile procedere con gli accertamenti di rito.

Attesa l’autopsia sul corpo di Anthea prima dei funerali

Nel frattempo non è stato ancora fissato il funerale della giovane Anthea Ranieri. La celebrazione dell’ultimo saluto è stata rinviata perché nelle prossime ore verrà effettuata l’autopsia sul corpo della 23enne, disposta nell’ambito degli accertamenti avviati dopo il drammatico incidente. L’esame autoptico rappresenta un passaggio necessario per ricostruire ulteriormente quanto accaduto e fornire elementi utili alle indagini. Solo dopo questo adempimento sarà possibile procedere alla restituzione della salma alla famiglia e programmare le esequie.

Reggio Calabria ricorda Anthea nei giorni delle Feste Mariane

La morte di Anthea Ranieri ha profondamente colpito la comunità di Reggio Calabria, proprio nei giorni più importanti dell’anno per la città. Il suo nome è stato ricordato anche durante alcuni momenti istituzionali e religiosi delle celebrazioni dedicate alla Madonna della Consolazione. Una tragedia che ha lasciato un segno profondo nella comunità reggina, in attesa che gli accertamenti facciano piena luce sulla dinamica dell’incidente e che la famiglia possa finalmente dare l’ultimo saluto alla giovane.