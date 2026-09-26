Reggio Calabria, incidente sulle Bretelle del Calopinace: Giovanni Ficara è indagato per omicidio stradale

A circa due settimane dal tragico schianto avvenuto venerdì 11 settembre lungo le bretelle del Calopinace a Reggio Calabria, arrivano importanti novità sulle condizioni del conducente e sull’iter giudiziario. Giovanni Ficara, il ventiduenne che si trovava alla guida del mezzo a due ruote, non è più in imminente pericolo di vita. Sebbene le sue condizioni di salute rimangano delicate e non brillantissime a causa dei gravi traumi e delle lesioni interne riportate, il giovane – ancora ricoverato presso il Grande Ospedale Metropolitano (GOM) – dovrebbe cavarsela. Parallelamente al quadro clinico, la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha iscritto il ventiduenne nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio stradale, un atto dovuto per consentire il compimento di tutti gli accertamenti legali e peritali.

Attesi gli esiti dell’autopsia sulla giovane Anthea Ranieri

Sul fronte medico-legale si attendono ancora risposte decisive per completare il quadro dell’inchiesta. Al momento non sono stati resi noti gli esiti ufficiali dell’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria sulla salma di Anthea Ranieri, la ventitreenne deceduta a seguito dell’impatto. L’esame autoptico costituisce un passaggio burocratico e investigativo essenziale per definire con esattezza le cause del decesso e per consentire la successiva restituzione del corpo alla famiglia per le esequie.

Dinamica del sinistro e proseguimento delle inchieste

Le indagini per fare piena luce sulla tragedia del centro storico reggino vanno avanti. Dalle ricostruzioni emerse, il ragazzo aveva preso in prestito la moto da un amico soltanto pochi minuti prima del violento schianto. Gli accertamenti eseguiti sul posto dalla Polizia Locale di Reggio Calabria hanno confermato che si è trattato di un incidente completamente autonomo, smentendo categoricamente l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli, pedoni o animali lungo la carreggiata. Le procedure amministrative e i rilievi tecnici proseguiranno sotto il coordinamento della magistratura per stabilire velocità, traiettoria ed eventuali fattori determinanti nella perdita di controllo del mezzo.