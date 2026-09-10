Reggio Calabria, incidente horror sulla “Jonio-Tirreno”: tre morti a Rosarno, un’intera famiglia distrutta | FOTO

Un drammatico incidente stradale ha scosso le primissime ore di questa mattinata in provincia di Reggio Calabria. Intorno alle sei, lungo la strada statale 682 “Jonio-Tirreno”, un violento scontro frontale ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura all’altezza del chilometro 3,200, nel territorio del comune di Rosarno. L’impatto si è rivelato devastante per la famiglia che viaggiava a bordo della vettura, trasformando un normale tragitto in una tragedia dalle proporzioni immani.

Il bilancio del sinistro è gravissimo e ha lasciato la comunità sgomenta. Nello schianto hanno perso la vita tre persone: un padre di 53 anni e le sue due figlie di 8 anni e di 13 anni. Per loro i soccorsi, allertati immediatamente e giunti sul posto in pochi minuti, si sono purtroppo rivelati vani. La madre delle bambine, unica sopravvissuta della famiglia, è stata estratta viva dalle lamiere e trasportata d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale di Polistena, dove si trova attualmente ricoverata in condizioni critiche.

Le ripercussioni sulla circolazione sono state immediate per consentire l’intervento delle squadre di emergenza. Anas ha comunicato la chiusura temporanea del tratto stradale in direzione Rosarno, deviando il traffico sulla viabilità locale per alleggerire la pressione sull’arteria principale e permettere le operazioni di sgombero. Sul luogo della tragedia ha operato una vera e propria task force per la gestione dell’emergenza. Oltre al personale sanitario del 118 e alle squadre dei Vigili del Fuoco, intervenuti subito dopo la chiamata di soccorso, sono giunti sul posto i Carabinieri e il personale Anas.

Successivamente, le operazioni di rilevamento e la gestione della viabilità sono passate alla Polizia Stradale di Palmi, cui spetterà ora il delicato compito di ricostruire l’esatta dinamica di questo fatale schianto e ripristinare la normale sicurezza stradale nel più breve tempo possibile.

Il comunicato dei Vigili del Fuoco

Alle ore 6:35 circa, squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Polistena sono intervenute sulla Strada Grande Comunicazione Ionio-Tirreno, al km 3+200, per un grave incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e un mezzo pesante. Nel violento impatto hanno perso la vita tre persone: un uomo di 53 anni e le sue due figlie di 8 anni e di 13 anni. La squadra dei Vigili del Fuoco ha operato per la messa in sicurezza dell’area, procedendo all’estrazione dal veicolo delle persone coinvolte e al successivo recupero delle salme.

La madre dei due minori, rimasta ferita nell’incidente, è stata affidata alle cure del personale sanitario del Suem 118 e successivamente trasferita presso l’ospedale di Polistena, dove è attualmente ricoverata. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e l’Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza e viabilità della sede stradale