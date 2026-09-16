Reggio Calabria, incidente all’imbocco della tangenziale del porto: traffico paralizzato, camion e auto fermi da oltre 40 minuti

Un incidente stradale si è verificato questa mattina all’imbocco della tangenziale del porto di Reggio Calabria, provocando pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina. Secondo le prime informazioni disponibili, il sinistro è stato tra 3 veicoli, sul momento sembrava che l’entità del sinistro fosse molto grave invece per fortuna si è trattato di un semplice scontro tra 3 veicoli. L’incidente ha causato parecchi disagi al traffico causando il blocco di diversi camion e autovetture completamente bloccate per oltre 40 minuti e solo adesso la situazione sta tornando alla normalità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza e le forze dell’ordine, impegnate nella gestione dell’emergenza e nella messa in sicurezza dell’area. Al momento, tuttavia, non sono ancora stati resi noti dettagli ufficiali sulla dinamica dell’incidente.

Traffico in tilt all’ingresso della tangenziale del porto

Il sinistro ha avuto immediate conseguenze sul traffico: lunghe code si sono formate lungo il tratto interessato, con mezzi pesanti e automobili rimasti fermi incolonnati. La situazione ha generato forti disagi per gli automobilisti in transito nella zona del porto di Reggio Calabria, una delle aree più trafficate della città. Gli agenti presenti sul posto stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto e consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato allo scontro dei 3 mezzi.