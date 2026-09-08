Reggio Calabria, incendio tra la SS106 e lo svincolo di Saracinello: intervento dei Vigili del Fuoco

Un incendio è divampato poco fa nella zona compresa tra la SS106 e l’uscita di Saracinello, a Reggio Calabria, provocando una colonna di fumo visibile anche a distanza. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni necessarie per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area. L’allarme è scattato nella mattinata, con le fiamme che hanno interessato una zona in prossimità della viabilità principale.

Intervento dei Vigili del Fuoco nella zona di Saracinello

L’arrivo tempestivo dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria ha consentito di affrontare rapidamente la situazione e avviare le procedure di contenimento dell’incendio. Le squadre operative hanno lavorato per domare le fiamme e scongiurare eventuali rischi per le strutture presenti nelle vicinanze. La zona interessata si trova in un punto particolarmente trafficato, a ridosso della SS106, una delle principali arterie di collegamento del territorio reggino. Per questo motivo è stata prestata particolare attenzione anche agli aspetti legati alla sicurezza della circolazione.

Fumo visibile e attenzione alta lungo la SS106

Il fumo generato dall’incendio è risultato ben visibile dalla strada e dalle aree circostanti, richiamando l’attenzione di numerosi automobilisti. Le cause che hanno originato il rogo a Saracinello sono ancora in fase di accertamento. Terminato l’intervento di spegnimento, saranno effettuate le verifiche necessarie per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Sicurezza e monitoraggio dell’area dopo l’incendio

L’attività dei Vigili del Fuoco proseguirà fino alla completa bonifica della zona interessata dalle fiamme, con l’obiettivo di eliminare eventuali focolai residui e garantire la piena sicurezza dell’area. L’episodio riporta ancora una volta l’attenzione sul rischio incendi nelle aree urbane e periurbane di Reggio Calabria, soprattutto durante i periodi caratterizzati da temperature elevate e condizioni favorevoli alla propagazione delle fiamme.