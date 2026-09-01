Reggio Calabria, incendio nella notte a Terreti: paura a Trizzino, Polizia Locale salva un’anziana dalle fiamme | VIDEO

Erano passate da poco le 4,00 di sabato, quando una pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale di Reggio Calabria già impegnata per tutta la notte nell’area di Terreti per un incendio, si avvedeva che in località Trizzino, e precisamente nella piazza principale del piccolo borgo, un ulteriore importante focolaio, alimentato da un forte vento, stava divorando la vegetazione adiacente alle abitazioni. Dopo aver richiesto l’intervento de i Vigili del Fuoco e nelle more dell’intervento degli stessi, gli agenti si prodigavano ad allertare gli abitanti della zona. Per alcuni residenti si rendeva necessario lo sgombero momentaneo delle abitazioni.

In particolare, l’attenzione degli operatori si focalizzava su un’abitazione ove, dalle informazioni speditive assunte, poteva dimorare un’anziana signora. La stessa, effettivamente presente all’interno della casa, stante l’avanzare delle fiamme, veniva immediatamente svegliata e con l’ausilio di alcun familiari, portata via dall’abitazione onde evitare più gravi conseguenza connesse all’incendio.

Dopo la messa in sicurezza della donna, la pattuglia, nell’attesa della squadra dei Vigili del Fuoco successivamente sopraggiunta, ha provveduto con mezzi ivi rinvenuti, a tenere lontano il fuoco dalle abitazioni. Le attività terminavano circa un’ora dopo , con la definitiva messa in sicurezza dell’area e dei residenti avvenuta a seguito del sopraggiungere dei Vigili del Fuoco che spegnevano il rogo. Il Comandante si è congratulato col personale operante per la tempestività, la lucidità e la professionalità dimostrata nell’occorso.