Reggio Calabria: inaugurata al Museo “Rara Avis”, la mostra che crea il ponte ideale tra la Magna Grecia e l’età contemporanea | VIDEO

Al Museo Archeologico nazionale di Reggio Calabria prende “Rara Avis”, la mostra di sculture in bronzo firmata da Antonio Affidato. Un percorso espositivo curato da Daniele Castrizio che crea il ponte ideale tra la Magna Grecia e l’età contemporanea attraverso una serie di ritratti di forte impatto visivo. “Per me è un grandissimo piacere tornare a Reggio Calabria. È una tappa molto significativa per me, entrare all’interno del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ricopre una valenza importantissima sia nel mio percorso artistico che in quello di Rara Avis” ha affermato l’artista ai microfoni di Graziano Tomarchio.

“Non ho mai visto il passato come qualcosa di concluso, ma come qualcosa che può servire ancora oggi a interrogarci su molte dinamiche, su molte cose che l’uomo contemporaneo ancora tutt’oggi vive. Il nostro legame è sempre stato saldo, lo viviamo quotidianamente in tutto quello che ci circonda” ha aggiunto. Di seguito il video completo.