Reggio Calabria, in pieno centro ecco una nuova palestra moderna e funzionale. E può già offrire una opportunità quasi unica

Moderna, funzionale, comoda, accessibile, in pieno centro a Reggio Calabria. E’ la nuova palestra di Free Mind, la creatura dei dottori Marco Loiacono e Fabiola Branca che ha aperto i battenti da inizio settembre per offrire un servizio aggiuntivo a quello già presente. Free Mind è infatti un centro fisioterapico all’avanguardia nato due anni fa sempre grazie all’intuizione dei due (Loiacono è fisioterapista, Branca è fisiatra). Si tratta di un centro che tratta pazienti sia neurologici che ortopedici. Grazie alle competenze della Dottoressa Branca nell’ambito dell’ozonoterapia si trattano principalmente le ernie del disco, che permettono poi al paziente di essere seguito dal Dottor Loiacono con un percorso di riabilitazione e rieducazione.

Per dare ancora più continuità a questo servizio, da qualche settimana è disponibile un nuovo spazio, sempre all’interno della struttura (sita in Via Filippini 12/A, in pieno centro a Reggio Calabria), con una sala pesi moderna e funzionale per chiunque volesse mantenersi in forma e cimentarsi in un piano di allenamento, seguito direttamente dalle esperienze e dalle competenze del Dottor Loiacono. La palestra, che ha aperto i battenti a inizio settembre, ha già fatto registrare un buon numero di adesioni.

La grande novità di questa struttura, con l’apertura della nuova sala pesi, è rappresentata dal doppio servizio, non di certo comune, perlomeno in pieno centro. Alla classica palestra, e al classico piano di allenamenti accompagnato da una figura esperta, si affianca infatti l’aspetto medico, rappresentato dalla figura del fisioterapista e soprattutto da quella del fisiatra, profilo giovane, dinamico e con una esperienza – per la Dottoressa Branca – che supera i confini nazionali. Questo binomio, senza dubbio vincente, sia nelle figure (ma non ci sono solo loro, bensì anche altri profili altrettanto competenti) che nei servizi, gioca senza dubbio un ruolo importante e di primo piano, in termini di affidabilità e credibilità.

Cosa offre Free Mind

Oltre al recente servizio di sala pesi, la struttura Free Mind – esistente da due anni – si occupa di:

Visita ortopedica

Visita fisiatrica

Protocollo malattie autoimmuni

Ozonoterapia (Protocolli SIOOT)

Caress flow (trattamento ginecologico)

Riabilitazione pavimento pelvico

Riabilitazione cardiorespiratoria

Terapia con ormoni bioidentici

Fisioterapia individuale

Fisioterapia di gruppo

Fisioterapia domiciliare

Osteopatia

Oncologia integrata

Agopuntura

Centro per l’osteoporosi

Il centro, come detto, si trova in Via dei Filippini 12/A. Per chiunque volesse iscriversi, o ricevere delle informazioni, è possibile contattare il numero: 3337638622.

Di seguito l’intervista al fisioterapista Marco Loiacono e le immagini dei nuovi spazi.