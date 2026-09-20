Reggio Calabria in lutto per la scomparsa del pediatra Pino Quattrone: una vita al servizio dei bambini

“Venerdì 18 settembre improvvisamente ci ha lasciati il Dott Pino Quattrone, stimato pediatra di Reggio Calabria. Il dott Quattrone è stato tra i fondatori della Federazone Italiana Medici Pediatri a Reggio Calabria e in tutta la regione. Da primo segretario regionale della Fimp, ha posto le basi per la diffusione e l’affermazione della Pediatria di Famiglia in Calabria, allora inesistente. E’ stato un pediatra molto stimato, anche fuori regione, sia dal punto di vista professionale che sindacale . A Reggio ha iniziato la sua attività di pediatra nel 1984 presso la Clinica Villa Aurora, all’epoca punto nascita accreditato e centro nascite per tutta la provincia reggina, dopo di che ha svolto l’attività di pediatra di famiglia in città fino al pensionamento avvenuto due anni fa”. Lo affermano in una nota il Dott. Antonino Putortì Presidente SIPE Calabria e la Dott.ssa Annamaria Giancotta Segretario Fimp Reggio Calabria.

“Ha cresciuto intere generazioni e rappresentato un importante caposaldo per intere generazioni a cui ha dedicato tutta la vita professionale. Negli ultimi anni aveva tralasciato l’attività sindacale, dedicandosi di più all’attività clinica e alla famiglia, accompagnando i figli che nel frattempo si sono stabiliti fuori regione. I colleghi lo ricorderanno per le sue doti umane e professionale, per le sue analisi precise e puntuali, per la continua ricerca del confronto, per il suo rigore scientifico, ma soprattutto per la sua contagiosa ironia, offrendo sempre la parolagiusta sia che si trattasse di una questione medica o della vita di tutti i giorni. Immenso cordoglio anche dalle famiglie che hanno avuto il piacere di avere il dott. Quattrone pediatra di dei loro figli”.

“La sua scomparsa ci lascia un grande vuoto ma anche una grandissima eredità di amore e dedizione. La sua memoria continuerà a vivere nei bambini che ha curato, nella gratitudine dei genitori che ha sostenuto e nel cuore di chi ha avuto il privilegio di poterlo chiamare amico. In questo triste momento, i Pediatri Calabresi sono vicini alla moglie Giuliana ed ai figli mantenendone vivo il ricordo”.