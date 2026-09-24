Reggio Calabria in lutto, è morta la madre di monsignor Fortunato Morrone

La comunità dello Stretto è in lutto per la scomparsa di Francesca Morrone, madre di monsignor Fortunato Morrone, arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova e presidente della Conferenza episcopale calabra. La donna si è spenta nella serata di oggi all’età di 91 anni, lasciando un profondo dolore nella famiglia e in quanti hanno conosciuto la sua figura. La notizia ha suscitato immediatamente vicinanza e cordoglio nel territorio reggino e nell’intera comunità ecclesiale calabrese, che si è stretta attorno al proprio pastore in un momento di grande sofferenza personale.

La morte di Francesca Morrone, madre dell’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova

Francesca Morrone è morta alle 18:40 di questa sera. La scomparsa della madre dell’arcivescovo rappresenta un momento particolarmente doloroso per monsignor Fortunato Morrone, chiamato quotidianamente al servizio della Chiesa locale e della comunità dei fedeli. L’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova ha espresso la propria vicinanza all’arcivescovo e ai familiari, accompagnando il dolore della famiglia con la preghiera e con un messaggio di affetto e partecipazione. La comunità diocesana ha affidato la signora Francesca alla misericordia del Signore, invitando sacerdoti e fedeli a ricordarla nelle celebrazioni e nella preghiera personale.

Il cordoglio della Chiesa reggina per il proprio pastore

In queste ore di lutto, l’intera Chiesa reggina si è raccolta attorno a monsignor Fortunato Morrone, condividendo il dolore per la perdita della madre. L’Arcidiocesi ha invitato le parrocchie a celebrare messe in suffragio per Francesca Morrone, affinché la comunità cristiana possa accompagnare spiritualmente il suo cammino verso il Signore. Un momento di raccoglimento che coinvolge non soltanto il territorio di Reggio Calabria, ma anche tutta la Calabria, considerato il ruolo di primo piano ricoperto dall’arcivescovo Morrone quale presidente della Conferenza episcopale calabra.

Le esequie sabato 26 settembre a Isola Capo Rizzuto

I funerali di Francesca Morrone saranno celebrati sabato 26 settembre alle ore 16 presso il Santuario della Madonna Greca di Isola Capo Rizzuto, luogo particolarmente significativo per la comunità religiosa calabrese. La celebrazione delle esequie sarà un momento di raccoglimento e preghiera per familiari, sacerdoti, fedeli e quanti vorranno testimoniare la propria vicinanza all’arcivescovo e ai suoi cari. La scelta del santuario di Isola Capo Rizzuto per l’ultimo saluto richiama il forte legame della famiglia Morrone con il territorio crotonese e con la dimensione spirituale che ha accompagnato il percorso umano e pastorale dell’arcivescovo.

La preghiera della comunità per monsignor Morrone e la sua famiglia

Nel messaggio diffuso dall’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, viene espresso l’auspicio che la Madonna della Consolazione, patrona della città di Reggio Calabria e simbolo profondamente radicato nella devozione popolare reggina, possa sostenere monsignor Morrone in questo momento di prova. La comunità dei fedeli si prepara dunque ad accompagnare l’arcivescovo con la preghiera, manifestando quella vicinanza che da sempre caratterizza il rapporto tra la Chiesa locale e il proprio pastore. La scomparsa di Francesca Morrone, all’età di 91 anni, segna un momento di dolore per una famiglia profondamente legata ai valori cristiani e per una comunità ecclesiale che oggi si stringe attorno al suo arcivescovo.

Il presidente Cirillo: “vicino a monsignor Morrone per la perdita della cara mamma Francesca”

“In questo momento di profondo dolore desidero esprimere la mia più sincera vicinanza a monsignor Fortunato Morrone per la scomparsa della cara mamma Francesca”. Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, appresa la notizia della morte della madre dell’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova e presidente della Conferenza episcopale calabra. “A Sua Eccellenza, al quale mi legano sentimenti di profonda stima e affetto, e a tutti i suoi familiari rivolgo il mio pensiero e quello dell’Assemblea legislativa calabrese. La fede che monsignor Morrone testimonia quotidianamente possa rappresentare conforto e sostegno in queste ore così difficili”.