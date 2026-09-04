Reggio Calabria, “il torrente Mortara usato da anni come discarica abusiva”: la denuncia di un cittadino | FOTO

Una segnalazione arriva da un cittadino di Reggio Calabria che ha contattato la redazione di StrettoWeb per portare all’attenzione la situazione presente nell’area del torrente Mortara. Secondo quanto raccontato nella denuncia, il corso d’acqua sarebbe da anni interessato dall’abbandono incontrollato di rifiuti, trasformandosi in una vera e propria discarica abusiva con conseguenze sulla vivibilità della zona e sulla sicurezza dei residenti. “Scrivo in qualità di cittadino per segnalare il degrado al torrente di Mortara, in quanto usato per discarica abusiva da anni, facendo modo a noi cittadini di non poter più usufruire del passaggio con le auto, con rischio di malattie ogni volta che incendiano tutto quel materiale velenoso”.

Nella segnalazione viene evidenziato anche il problema degli incendi che, secondo quanto riferito dal cittadino, interesserebbero periodicamente il materiale abbandonato nell’area, generando preoccupazione per le possibili conseguenze ambientali e sanitarie. La richiesta implicita è quella di un intervento per ripristinare condizioni di sicurezza e restituire ai residenti la possibilità di utilizzare normalmente la zona, oggi descritta come compromessa dalla presenza dei rifiuti.