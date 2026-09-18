Reggio Calabria, il saluto dell’Università Mediterranea al Generale Totaro: “ha rafforzato sicurezza e fiducia nello Stato”

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Generale di Brigata Cesario Totaro, ha incontrato l’Università Mediterranea di Reggio Calabria in vista del suo imminente avvicendamento e dell’assunzione di un nuovo e prestigioso incarico. Il Rettore Giuseppe Zimbalatti ha espresso al Generale Totaro il più sentito ringraziamento per l’intenso e proficuo lavoro svolto nei tre anni alla guida del Comando Provinciale di Reggio Calabria. Un’azione caratterizzata da competenza, equilibrio e profondo senso delle istituzioni, che ha contribuito a rafforzare nei cittadini la percezione della sicurezza e la fiducia nella presenza dello Stato.

Il Rettore ha voluto sottolineare, in particolare, la costante e capillare presenza dell’Arma sul territorio: non soltanto nel centro cittadino, ma soprattutto nelle periferie e nei contesti più fragili, dove più forte è il bisogno di legalità, ascolto e vicinanza istituzionale. Un impegno che ha consentito di portare concretamente il messaggio dello Stato proprio nei luoghi in cui le persone rischiano maggiormente di sentirsi sole o dimenticate.

Particolarmente significativa è stata, inoltre, la vicinanza che il Generale Totaro ha sempre dimostrato nei confronti dell’Ateneo. Una collaborazione fondata sulla comune convinzione che la sfida decisiva per il futuro del territorio si giochi innanzitutto sul terreno della cultura, della formazione e della crescita civile delle giovani generazioni.

Il solido legame tra l’Università Mediterranea e l’Arma dei Carabinieri, ulteriormente rafforzatosi nel corso del mandato del Generale Totaro, si è tradotto in numerose iniziative concrete. Tra queste, il Rettore ha ricordato il Master universitario di II livello in “One Health”, nato da un’intuizione dello stesso Generale Totaro e sviluppatosi in un progetto di alto valore formativo e sociale, volto a valorizzare il territorio e le sue risorse e a formare giovani specialisti sui temi della salute integrata, della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile.

Il Generale Totaro lascia, dunque, un segno profondo e un ricordo particolarmente vivo nella comunità accademica e nell’intera realtà reggina. A lui il Rettore Zimbalatti ha rivolto i più sinceri auguri per il nuovo incarico, nella certezza che la competenza, la determinazione e l’alto senso del dovere che ne hanno contraddistinto l’operato continueranno ad accompagnarlo verso ulteriori e prestigiosi traguardi professionali e personali.