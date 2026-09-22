Reggio Calabria, il “Righi-Boccioni-Fermi” apre l’anno scolastico con un evento al Circolo “Rocco Polimeni”

Si terrà domani, mercoledì 23 settembre, a partire dalle ore 9:00, presso il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria, la cerimonia d’inaugurazione del nuovo anno scolastico del Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni-Fermi”. La giornata si aprirà con il saluto del Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Maria Cama. A seguire, si terrà la presentazione delle classi. Successivamente, gli studenti illustreranno i progetti di eccellenza che caratterizzano i diversi indirizzi del Polo Tecnico Professionale:

Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex Geometra)

Trasporti e Logistica (Aeronautico)

Biotecnologie Sanitarie

Ottico

Odontotecnico

Manutenzione e Assistenza Tecnica

Servizi Commerciali

Agrario

Corsi di istruzione per adulti: Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex geometra), Agrario, Socio Sanitario, Manutenzione e Assistenza Tecnica, Biotecnologie Sanitarie.

A seguire, si svolgerà la cerimonia di consegna del “Premio Passione 2026” all’attore e imitatore Gennaro Calabrese e alla cantante Marinella Rodà: un riconoscimento che intende premiare lo straordinario lavoro svolto da entrambi e la loro capacità di scoprire la propria passione attraverso un significativo percorso di crescita.

“Questo momento, ha dichiarato la Dirigente del Polo Tecnico Professionale, Anna Maria Cama, ci permetterà di accogliere studentesse e studenti delle classi prime in un clima di festa e di condivisione. I diversi indirizzi e le tante opportunità di crescita culturale permetteranno a tutti gli studenti di potersi esprimere e scoprire la propria passione. Bisogna valorizzare le loro qualità, le loro potenzialità ed il loro sentire. La scuola e i docenti hanno questo grande e delicato compito: riuscire a far emergere le qualità di ciascuno. Ed insieme alle famiglie ci riusciremo“.