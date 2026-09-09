Reggio Calabria, il programma dell’ultima serata della rassegna cinematografica “Un Mare d’Amare 2026”

La rassegna cinematografica Un Mare d’Amare 2026 giunge alla sua ultima serata con Le Meraviglie dello Stretto, dedicata all’ecosistema unico dello Stretto di Messina. La rassegna, organizzata da Deep Seas A.S.D., ha già portato al pubblico i film Respiro Profondo, Creature Luminose e Shark Whisperer, serate che hanno avvicinato i cittadini di Reggio Calabria al mare, le sue bellezze e le sue problematiche. La serata conclusiva combina la proiezione di documentari scientifici sullo Stretto con un dibattito aperto al pubblico con ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn — Sicily Marine Centre di Messina, l’istituzione scientifica italiana di riferimento per la biologia marina.

Programma della serata

Ore 20:30 — Accoglienza del pubblico

Ore 20:45 — Proiezione: Sotto lo Stretto di Messina (GEO, Rai 3, regia Roberto Rinaldi)

Ore 21:15 — Intervento e intervista ai ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn — Sicily Marine Centre, Messina:

Carmen Rizzo, Ricercatrice — Stazione Zoologica Anton Dohrn, Sicily Marine Centre, Messina

Antonino Costantino, Tecnico — Stazione Zoologica Anton Dohrn, Sicily Marine Centre, Messina

Ore 22:00 — Proiezione: Il valore della Biodiversità attraversa lo Stretto di Messina (Roberto Rinaldi / National Biodiversity Future Center, 21 min)

I documentari

Sotto lo Stretto di Messina — GEO, Rai 3, 13 marzo 2026 — regia Roberto Rinaldi

Puntata speciale del programma GEO (Rai 3) dedicata ai fondali e alla biodiversità dello Stretto di Messina. Roberto Rinaldi, fotografo e videomaker subacqueo di fama internazionale, guida lo spettatore in un viaggio tra le correnti, le specie rare e gli ecosistemi sommersi che rendono lo Stretto uno dei mari più straordinari del Mediterraneo.

Il valore della Biodiversità attraversa lo Stretto di Messina — NBFC / Roberto Rinaldi, 2025 (21 min)

Prodotto nell’ambito del National Biodiversity Future Center (fondi PNRR), con la guida scientifica di Teresa Romeo della Stazione Zoologica Anton Dohrn. Un viaggio sopra e sotto le acque dello Stretto, dalle praterie di Posidonia ai fondali abissali, alla scoperta di Errina aspera, unico Stylasteridae del Mediterraneo. Disponibile gratuitamente su YouTube.

I ricercatori

Carmen Rizzo

Ricercatrice presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn, Sicily Marine Centre di Messina. Le sue ricerche si concentrano sulla biodiversità marina del Mediterraneo e in particolare sugli ecosistemi dello Stretto di Messina.

Antonino Costantino

Tecnico presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn, Sicily Marine Centre di Messina, con esperienza diretta sul campo nello studio e nel monitoraggio della fauna marina dello Stretto.

La Stazione Zoologica Anton Dohrn è l’istituto di ricerca marina più antico d’Italia, fondato a Napoli nel 1872. Il Sicily Marine Centre di Messina è la sede dedicata allo studio del Mediterraneo centromeridionale e dello Stretto.

Lo stretto di Messina in cifre

Fondali che variano dai 70 agli oltre 2.000 metri

Correnti fino a 200 cm al secondo

Specie atlantiche uniche nel Mediterraneo: Laminarie, Pilumnus inermis

Errina aspera: unico Stylasteridae del Mediterraneo, endemismo dello Stretto

Colonie di corallo nero tra le più estese del mondo, tra 50 e 300 m di profondità

Punto di passaggio migratorio per tonno rosso, pesce spada, capodogli e grandi cetacei

Gli organizzatori

Deep Seas A.S.D.

Associazione sportiva dilettantistica con sede a Reggio Calabria, dedicata alla ricerca, conservazione ed educazione ambientale nel mare dello Stretto di Messina. Organizza eventi culturali, campagne di citizen science e attività di divulgazione scientifica. Presidente: Silvia M. Santoli, idrografa e biologa marina.

Lega Navale Italiana — Sezione di Reggio Calabria

Promuove la cultura del mare e le attività nautiche sul territorio. La sezione ospita l’evento presso la propria base nautica in Contrada Armacà.

Circolo Sporting Stelle del Sud

Circolo sportivo polivalente di Reggio Calabria, partner logistico e organizzativo della rassegna.