Reggio Calabria, il produttore televisivo Graziano Tomarchio insignito del Premio Rhegium Urbis Antiqua 1908

Oltre vent’anni di impegno nel mondo dell’informazione e della comunicazione per raccontare il volto più autentico della Calabria. Con questa motivazione, il produttore televisivo ed editore Graziano Tomarchio è stato insignito del prestigioso Premio “Rhegium Urbis Antiqua 1908”, conferito in collaborazione con il Polo del Bergamotto 2015. La cerimonia si è tenuta il 14 settembre 2026 nella cornice del Museo Nazionale del Bergamotto a Reggio Calabria, dove a consegnare il riconoscimento è stato il dottor Lamberti Castronuovo, editore di Reggio TV. Il premio, accompagnato da un quadro contenente una pregevole stampa dell’Ottocento, porta le firme del presidente dell’Associazione Culturale Rhegium Urbis Antiqua 1908, Luigi Sacchetti, e del coordinatore del Polo del Bergamotto 2015, Vittorio Caminiti .

“Tomarchio è stato premiato per la sua lunga attività tra radio, televisione e format originali, lodando la sua straordinaria capacità di dare visibilità alle tradizioni, ai territori e alle eccellenze calabresi, unendo alla competenza professionale grandi doti umane come disponibilità, generosità e solidarietà. Un tributo speciale è andato al suo costante impegno nel mettere la propria esperienza al servizio della promozione del Bergamotto di Reggio Calabria e dell’intera identità culturale del territorio“, c’è scritto nella nota.