Reggio Calabria, il Polo Civico di Lamberti si è riunito: la decisione in vista delle elezioni suppletive

Si è riunito, con tutti i suoi candidati alle ultime amministrative, il Polo Civico “Cultura e Legalità”, sotto l’egida del coordinatore Dr. Eduardo Lamberti-Castronuovo. Al centro dell’incontro la disamina dei risultati elettorali, insieme alle proposte e alle prospettive per il futuro del movimento. Durante la riunione non poteva mancare il confronto sulle prossime elezioni suppletive per il Parlamento italiano, convocate dopo la vacanza del seggio lasciato libero dall’attuale sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. Al primo cittadino sono stati rivolti gli auguri per un proficuo lavoro a favore della città e della popolazione reggina.

L’assemblea ha deciso all’unanimità di proseguire la propria attività politica, mantenendo l’obiettivo di offrire ai cittadini la possibilità di rimanere al di fuori dei partiti dell’arco costituzionale, per scelta. Numerosi sono stati gli interventi nel corso dell’incontro, con ogni partecipante che ha avuto la possibilità di esporre liberamente la propria posizione. Non sono mancati apprezzamenti e critiche rivolti ai quattro candidati alle prossime suppletive.

Al termine di una discussione durata diverse ore, il coordinatore Eduardo Lamberti-Castronuovo ha sintetizzato la posizione del movimento, ribadendo la volontà del Polo Civico di non assumere una posizione ufficiale a favore di uno specifico candidato. “Il Polo Civico non può e non deve, in quanto movimento avulso dalla realtà partitica, prendere posizione né per l’uno né per l’altro, lasciando alla coscienza personale di ciascuno la scelta del candidato da votare”.

La neutralità del movimento e il ruolo di Reggio Calabria nello scenario politico nazionale

Una scelta che il coordinatore considera coerente con la natura stessa del Polo Civico, caratterizzato da diverse anime e dall’assoluta neutralità rispetto agli schieramenti politici. Nel corso del confronto sono emerse posizioni differenti rispetto ai quattro candidati, seppure con percentuali diverse, confermando la pluralità di orientamenti presenti all’interno del movimento. Secondo quanto evidenziato dal Polo Civico, Reggio Calabria rappresenta un osservatorio particolarmente significativo per leggere gli orientamenti politici del Paese, con i risultati delle elezioni suppletive del 28 settembre destinati ad avere una rilevanza anche sul piano nazionale. La città viene infatti indicata come una possibile cartina di tornasole della politica italiana, soprattutto dal punto di vista dell’analisi della realtà politica del momento.

Nel corso dell’assemblea è stata inoltre sottolineata l’importanza della partecipazione al voto, considerando che nelle elezioni suppletive, generalmente, si registra una percentuale di affluenza più bassa rispetto alle consultazioni ordinarie. Secondo il Polo Civico, questa volta il dato potrebbe essere ulteriormente condizionato dalle incertezze e dalle difficoltà nella scelta del candidato, rendendo ancora più rilevante il ruolo della partecipazione dei cittadini.