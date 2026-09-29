Reggio Calabria, il Museo Archeologico si rifà il look: lavori alla facciata e terrazza chiusa fino a dicembre

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria cambia volto. Sono iniziati gli interventi di pulizia, manutenzione e riqualificazione della facciata esterna del museo, uno dei luoghi culturali più importanti del Mezzogiorno e simbolo della città dello Stretto. I lavori interessano in particolare la facciata dell’edificio, con operazioni dedicate alla pulizia delle superfici, alla manutenzione degli elementi architettonici e alla sistemazione del cornicione, che sarà oggetto di un intervento di ripristino e ripitturazione. Per consentire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza, la terrazza del Museo Archeologico di Reggio Calabria resterà chiusa al pubblico fino all’inizio di dicembre, quando è prevista la conclusione delle operazioni e la restituzione completa degli spazi ai visitatori.

Pulizia della facciata e manutenzione del cornicione: l’intervento sul volto del museo

L’intervento rappresenta un’importante attività di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata a conservare nel tempo il patrimonio architettonico del MArRC, edificio che ogni anno accoglie migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero. La facciata del museo, affacciata sul cuore di Reggio Calabria e sullo scenario dello Stretto di Messina, è uno degli elementi più riconoscibili dell’edificio. Proprio per questo gli interventi di pulizia e recupero estetico assumono un valore che va oltre il semplice aspetto tecnico, contribuendo alla valorizzazione dell’immagine complessiva del museo. Tra le opere previste rientra anche la manutenzione del cornicione, una parte particolarmente esposta agli agenti atmosferici e al trascorrere del tempo. L’intervento prevede il ripristino delle superfici e la successiva riverniciatura, con l’obiettivo di restituire uniformità e decoro all’architettura esterna.

Terrazza panoramica chiusa fino a dicembre: garantita la sicurezza dei visitatori

Durante la fase dei lavori, la terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria rimarrà temporaneamente non accessibile. La chiusura si è resa necessaria per garantire la sicurezza dei visitatori e degli operatori impegnati nelle attività di manutenzione della facciata e delle parti superiori dell’edificio. La terrazza rappresenta uno degli spazi più apprezzati dal pubblico del Museo dei Bronzi di Riace, grazie alla sua posizione privilegiata con vista sullo Stretto, sull’area urbana reggina e sulla costa siciliana. La riapertura è prevista per l’inizio di dicembre, al termine delle operazioni programmate. L’obiettivo è restituire ai visitatori uno spazio nuovamente fruibile e valorizzato, con condizioni migliori dal punto di vista estetico e della sicurezza.

Il Museo Archeologico di Reggio Calabria continua il percorso di valorizzazione

Gli interventi sulla facciata si inseriscono nel più ampio percorso di attenzione verso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, una delle principali istituzioni culturali italiane dedicate alla storia della Magna Grecia. Il museo custodisce reperti di straordinario valore storico e artistico, tra cui i celebri Bronzi di Riace, diventati un simbolo universale della Calabria e del patrimonio archeologico italiano.

La cura dell’edificio che ospita queste testimonianze rappresenta quindi un elemento fondamentale per garantire non solo la conservazione delle opere custodite all’interno, ma anche la qualità dell’esperienza offerta ai visitatori. Un museo moderno non è soltanto uno spazio espositivo, ma un luogo che deve essere continuamente mantenuto, aggiornato e valorizzato anche attraverso interventi sulle strutture che lo ospitano.

Un nuovo volto per uno dei luoghi simbolo di Reggio Calabria

Il recupero della facciata del MArRC arriva in un momento in cui il museo continua a rappresentare un punto di riferimento per il turismo culturale in Calabria. La posizione strategica sul lungomare di Reggio Calabria, la presenza dei Bronzi di Riace e il rapporto diretto con il paesaggio dello Stretto rendono il museo una delle attrazioni più importanti della città. La manutenzione del prospetto esterno contribuirà a migliorare ulteriormente la percezione dell’edificio, restituendo maggiore luminosità e ordine a una struttura che costituisce uno dei principali biglietti da visita della città. Il lavoro sul cornicione, la pulizia delle superfici e la ripitturazione della facciata sono interventi tecnici ma con una forte ricaduta anche sul piano dell’immagine urbana.

Visitatori informati: cosa cambia per chi vuole visitare il museo

Per chi programma una visita al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, l’unica limitazione temporanea riguarda quindi la terrazza panoramica, che resterà chiusa fino ai primi giorni di dicembre. Le sale espositive e il percorso museale proseguono invece regolarmente, permettendo ai visitatori di ammirare le collezioni archeologiche e i capolavori custoditi all’interno dell’edificio. La chiusura temporanea di uno spazio esterno consentirà di completare un intervento necessario per garantire maggiore decoro e sicurezza, con l’obiettivo di offrire nuovamente ai visitatori un’esperienza completa anche negli spazi panoramici del museo.

Reggio Calabria, il museo simbolo della città si prepara a un nuovo equilibrio tra storia e bellezza

Il cantiere sulla facciata del Museo Archeologico di Reggio Calabria racconta un aspetto fondamentale della tutela dei beni culturali: anche i luoghi simbolo hanno bisogno di interventi periodici di cura e manutenzione. La pulizia dell’edificio, la sistemazione del cornicione e la nuova veste della facciata rappresentano un investimento sulla qualità del patrimonio pubblico e sull’accoglienza turistica. Quando i lavori saranno conclusi, il MArRC tornerà a mostrarsi nella sua piena bellezza anche dall’esterno, con una facciata rinnovata e una terrazza nuovamente pronta ad accogliere visitatori e turisti davanti allo spettacolo unico dello Stretto di Messina.