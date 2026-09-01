Reggio Calabria, il Lungomare Falcomatà diventa passerella con il “Km della Moda più Bello d’Italia” | FOTO e INTERVISTE

Il fascino dello Stretto di Messina, il panorama unico che unisce idealmente Calabria e Sicilia e la suggestiva cornice del Lungomare Falcomatà hanno fatto da sfondo alla prima edizione del “Km della Moda più Bello d’Italia”, l’evento che ha portato la moda, la creatività e l’artigianato d’eccellenza nel cuore di Reggio Calabria. L’Arena Ciccio Franco, uno degli spazi simbolo della città, si è trasformata in una grande passerella affacciata sul Mediterraneo, ospitando una serata dedicata allo stile e alla valorizzazione delle professionalità legate al mondo della moda.

Il “Km della Moda più Bello d’Italia” nasce per valorizzare le eccellenze del territorio

L’iniziativa è stata ideata da Mario Vitolo, che ricopre anche il ruolo di direttore artistico, e organizzata insieme a Valeria Pellegrino. Il progetto nasce dall’idea di creare un collegamento diretto tra il mondo della moda e il patrimonio storico, culturale e paesaggistico della Calabria. Il format punta infatti a mettere in risalto settori che rappresentano l’eccellenza del made in Italy, come sartoria, alta gioielleria, design e maestranze artistiche, attraverso il coinvolgimento di realtà locali e nazionali.

Una nuova manifestazione destinata a crescere nel tempo

Mario Vitolo ha concepito il “Km della Moda più Bello d’Italia” come un progetto con una prospettiva di sviluppo futuro. La prima edizione rappresenta infatti il punto di partenza di un percorso che punta a consolidarsi negli anni e che avrà un importante appuntamento nel 2027, quando è previsto un evento dedicato ancora una volta alla moda e alla bellezza sulle rive dello Stretto.

In passerella 12 modelle professioniste e le creazioni della moda italiana

La serata ha visto protagoniste 12 modelle professioniste provenienti da diverse regioni italiane, con una presenza significativa di talenti reggini e calabresi. Sul palco dell’Arena Ciccio Franco sono state presentate collezioni di abbigliamento, alta moda, abiti da cerimonia e abiti da sposa, accompagnate dalle creazioni di gioielleria di manifattura italiana. Un viaggio attraverso stili e produzioni differenti, con l’obiettivo di raccontare la qualità del lavoro degli stilisti, degli artigiani e delle aziende che rappresentano il settore della moda.

Look, spettacolo e danza completano la grande serata sul Lungomare Falcomatà

A rendere ancora più articolata la costruzione scenica dell’evento è stato un team professionale dedicato alla cura dell’immagine delle modelle. La regia stilistica delle acconciature è stata affidata al maestro Salvatore Barbaro, affiancato da cinque makeup artist professioniste, che hanno contribuito alla definizione del look delle protagoniste della passerella. La manifestazione ha lasciato spazio anche alla danza, con le esibizioni dei campioni della scuola Olympus di Sant’Eufemia d’Aspromonte, che hanno arricchito il programma con momenti dedicati all’arte del movimento e dello spettacolo. Il “Km della Moda più Bello d’Italia” ha ottenuto il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e il sostegno del tessuto imprenditoriale e commerciale del territorio.

“E’ un evento che richiama Gianni Versace, che proprio da queste nostre bellezze naturali ha tratto ispirazione”

Gli ideatori della manifestazione, Mario Vitolo e Valeria Pellegrino, hanno spiegato il significato del progetto sottolineando il valore della prima edizione e la volontà di costruire un appuntamento destinato a crescere: “il Km della Moda più Bello d’Italia rappresenta molto più di una semplice sfilata. La prima edizione vuole essere il punto di partenza di un percorso destinato a consolidarsi, trasfohttps://www.youtube.com/watch?v=qZi00Vy6HrMrmando la moda in uno strumento di promozione dell’immagine della Calabria. Lo stile incontra così il paesaggio, la creatività incontra il territorio e il Lungomare di Reggio Calabria diventa il palcoscenico naturale di un racconto di bellezza, talento e futuro. E’ un evento che richiama Gianni Versace, che proprio da queste nostre bellezze naturali ha tratto ispirazione”.