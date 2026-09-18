Reggio Calabria, il Liceo “L. Da Vinci” accoglie le matricole: primo giorno in compagnia dei campioni dello sport

“Apriamo l’anno scolastico con la giornata dell’accoglienza, tradizionalmente pensata per le classi prime ma, naturalmente, dedicata a tutti i nostri studenti. Emozione, curiosità e, perché no, anche un po’ di timore, sono i sentimenti con i quali i ragazzi sono giunti a scuola- ha affermato il Dirigente Scolastico, prof.ssa Antonella Borrello. Noi ci auguriamo che possano iniziare in serenità il percorso liceale, un viaggio certamente impegnativo – ha aggiunto – ma di apprendimento e di crescita. Un luogo-ha concluso- dove si impara il rispetto, stare insieme, a praticare la gentilezza a costruire relazioni e amicizie”.

Il dirigente ha augurato un buon anno scolastico anche a tutti gli studenti, ai docenti e al personale ausiliario, tecnico e ammnistrativo, rappresentati dal direttore dei servizi amministrativi dott.ssa Cannizzaro.

La cerimonia, organizzata dal Dipartimento di Scienze Motorie del Liceo, e presentata dalla prof.ssa Valentina Colella, è stata ispirata ai valori dello sport, con la presenza di diverse associazioni del settore. A partire dalle sinergie con la Virtus Ginnastica ritmica che ha dato il via all’evento sino all’accensione del tripode olimpico, a cura di Emma Arcudi, Medaglia di Bronzo ai campionati cadetti di Nuoto e Giovanni Tramontana, in nazionale per la disciplina Karate.

Presente all’iniziativa l’assessore all’istruzione e allo sport della Giunta Occhiuto. Per Eulalia Micheli: “il messaggio che lancio ai ragazzi è quella di avere fiducia nel futuro e di puntare in alto. Auguro loro il meglio -ha detto- in un percorso di crescita ispirato alla creatività, con il coraggio di crederci. Oggi la giornata è ispirata allo sport, nulla di meglio per conciliare corpo e mente per la crescita umana e didattica”.

Nel corso della mattinata le performance dei giovani del laboratorio teatrale e musicale del Liceo, con il supporto tecnico del gruppo dei Bibliotici che ha consentito la diretta video, oltre che sul loro, anche sull’account Instagram del Da Vinci.

Per le famiglie, presenti alcuni membri del Consiglio di Istituto, tra cui il Presidente Antonello Farina e l’avvocato Amaddeo.

Ospiti d’eccezione le rappresentative della Reggina 1914, della Pallacanestro Viola, della Domotek Reggio Calabria e della Scherma Reggio. I giocatori delle squadre hanno interagito con i ragazzi e hanno portato il loro personale augurio per l’avvio della scuola. Per lo staff delle società hanno partecipato, rispettivamente, Ferdinando Ielasi, addetto stampa Reggina 1914, Fortunato Sergi, coordinatore settore giovanile, Alfredo Pudano, responsabile relazioni con le famiglie, e Samuele Calunniato, allenatore giovanili per la Viola Pallacanestro.

Per la Domotek i giocatori Asteriti, Favretto, Presta, De Santis e il direttore sportivo della società, Cesare Pellegrino. Per la Scherma Reggio, il Presidente e Maestro Salvatore Colica. Le “matricole” del Da Vinci si sono approcciate con un pizzico di timidezza alla nuova realtà scolastica che li attende. Hanno potuto incontrare già i primi professori e conoscere i compagni di classe. La campanella, per loro, suonerà domani alle ore 8:00, con il regolare avvio delle lezioni.