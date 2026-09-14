Reggio Calabria, il comandante della Legione Carabinieri Calabria Sciuto saluta l’Arma prima del nuovo incarico a Roma

Il Generale di Divisione Riccardo Sciuto ha incontrato il personale del Comando Provinciale e salutato il Prefetto Vaccaro: “grazie ai militari per la vicinanza dimostrata alle comunità reggine e per la professionalità nelle attività investigative”

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Nella   mattinata odierna, il  Comandante della Legione Carabinieri  “Calabria”, Generale di Divisione Riccardo Sciuto,  ha  visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Reggio  Calabria per  rivolgere il proprio saluto di  commiato al  personale delle  articolazioni dipendenti, dei comparti di specialità e ai rappresentanti delle  Associazioni Professionali a Carattere Sindacale Militare, in  vista  della  sua  imminente partenza per  Roma,  ove  assumerà prossimamente un nuovo e prestigioso incarico.

Nel corso dell’incontro, il Generale di Divisione Sciuto ha ringraziato i militari per il senso di vicinanza dimostrato in favore delle Comunità reggine, sottolineando l’importanza del servizio svolto dalle Stazioni Carabinieri del territorio. Il Comandante della Legione ha poi rimarcato la non   comune professionalità e lo spiccato senso   del   dovere evidenziati nel   corso   dello svolgimento delle numerose attività investigative degli ultimi anni.  A margine dell’incontro, sono   stati   poi   consegnati dei riconoscimenti formali in favore di militari particolarmente distintisi in operazioni di servizio.

Prima di recarsi presso il Comando di Via Aschenez, il Gen. D. Sciuto ha omaggiato la bandiera custodita presso la Scuola Allievi Carabinieri, momento particolarmente significativo, poiché simbolo della dedizione e dei sacrifici profusi dai tanti Carabinieri succedutisi in servizio.

Accompagnato dal Comandante Provinciale, Gen. B. Totaro, il Gen.  D. Sciuto si è poi recato presso il Palazzo del Governo per salutare il Prefetto di Reggio Calabria, Dott.ssa Clara Vaccaro. Nell’occasione, è stata confermata la proficua sinergia che lega l’Arma all’Ufficio Territoriale del Governo, nel perseguimento degli obiettivi comuni di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica nel territorio della Provincia.

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