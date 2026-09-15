Reggio Calabria, il cantiere del Ponte Calopinace accelera: l’opera è quasi completata, cambia il volto del Lungomare

Il Ponte Calopinace a Reggio Calabria, cambia definitivamente volto. Le immagini del cantiere a corredo dell’articolo, mostrano un’opera ormai prossima alla conclusione, con i lavori che procedono a ritmo serrato e il traguardo finale sempre più vicino. Dopo anni trascorsi tra attese, difficoltà burocratiche e rallentamenti, il collegamento destinato a unire il Lungomare Falcomatà con il Parco Lineare Sud di Reggio Calabria appare oggi molto diverso rispetto al passato: la struttura è completata nelle sue parti principali e gli interventi conclusivi sono in corso.

Le foto a corredo dell’articolo restituiscono l’immagine di un’infrastruttura praticamente definita: l’impalcato del ponte è visibile nella sua interezza, le opere laterali sono in fase avanzata e il cantiere è concentrato sulle ultime lavorazioni necessarie per arrivare alla piena fruibilità dell’opera. Il Ponte Calopinace, per lungo tempo considerato uno dei simboli delle incompiute cittadine, si prepara dunque a diventare una nuova porta di accesso tra due aree strategiche della città. La ripartenza del cantiere era stata annunciata nei mesi scorsi con un cronoprogramma accelerato, con l’obiettivo di completare gli interventi in tempi brevi.

Un’opera strategica per la viabilità di Reggio Calabria

Il nuovo ponte non rappresenta soltanto un intervento edilizio, ma un tassello fondamentale per la riorganizzazione della mobilità urbana. Una volta aperto, consentirà di creare un collegamento diretto tra il fronte mare e il quadrante sud della città, migliorando gli spostamenti e valorizzando un’area che negli ultimi anni è stata interessata da importanti interventi di trasformazione. La posizione dell’infrastruttura è particolarmente rilevante perché permette di ricucire due zone rimaste a lungo separate: da un lato il Lungomare Falcomatà, uno dei luoghi simbolo di Reggio Calabria, dall’altro il Parco Lineare Sud, destinato a diventare uno dei nuovi poli urbani dedicati alla passeggiata, allo sport e alla socialità.

Il completamento del ponte rappresenta quindi un passaggio importante non solo dal punto di vista viario, ma anche per la valorizzazione urbanistica dell’intera fascia costiera. Negli anni precedenti il cantiere aveva attraversato diverse fasi complesse, con la necessità di completare prima la struttura principale e successivamente gli interventi di collegamento con le rampe di accesso.

Dopo anni di attesa il Ponte Calopinace entra nella fase finale

Il percorso che ha portato alla realizzazione del nuovo Ponte Calopinace è stato lungo e caratterizzato da numerosi passaggi tecnici. L’opera era diventata nel tempo una delle infrastrutture più attese dai cittadini reggini proprio perché rappresentava una promessa rimasta per anni sospesa. Negli ultimi mesi, però, il quadro è profondamente cambiato. Il cantiere ha registrato una forte accelerazione e oggi l’obiettivo è arrivare rapidamente alla conclusione delle ultime attività. Le lavorazioni riguardano principalmente gli interventi necessari alla completa funzionalità del collegamento, alla sistemazione delle aree circostanti e alla definitiva apertura al traffico. La nuova amministrazione comunale guidata da Francesco Cannizzaro aveva indicato il completamento del ponte come una delle priorità, lavorando per sbloccare la fase finale dell’intervento e arrivare alla consegna di un’opera considerata strategica per la città.

La foto del cantiere racconta una realtà diversa: il ponte è ormai vicino alla consegna

Le foto a corredo dell’articolo del cantiere del Ponte Calopinace, mostrano chiaramente lo stato avanzato dei lavori: il manufatto principale è visibile, le strutture sono completate e il paesaggio urbano inizia già a cambiare. Quella che per anni è stata una ferita aperta nel tessuto cittadino sta assumendo finalmente le sembianze di una vera infrastruttura pronta a entrare nella quotidianità dei reggini. Il conto alla rovescia sembra quindi entrato nella fase decisiva. Il ponte che collegherà il Lungomare di Reggio Calabria al Parco Lineare Sud non è più soltanto un progetto sulla carta, ma una realtà quasi completata che si prepara a restituire alla città un collegamento atteso da tempo. Dopo anni di difficoltà, il Ponte Calopinace si avvia così verso il suo momento più importante: quello della consegna e dell’apertura ai cittadini, trasformandosi da simbolo di ritardi a nuova infrastruttura strategica per il futuro di Reggio Calabria.