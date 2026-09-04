Reggio Calabria, il 5 settembre la giornata civica “Archi si prende cura”

Il sabato 5 settembre, a partire dalle ore 8:45, si terrà ad Archi la giornata civica “Archi si prende cura”, promossa da cittadini volontari con il supporto del Comune di Reggio Calabria e di Ecologia Oggi. L’iniziativa, nata inizialmente attorno alla necessità di intervenire sulla scalinata pedonale tra Via Torrente Condorato e Via Tirrenica, è stata nel frattempo rimodulata dopo un importante intervento di pulizia già effettuato sulla stessa.

L’attività dei volontari sarà quindi concentrata soprattutto sui tratti pubblici immediatamente limitrofi: l’ultimo tratto di Via Torrente Condorato in prossimità dell’imbocco della scalinata e l’ultimo tratto di Via Tirrenica in corrispondenza dello sbocco, con possibile estensione verso Via Vecchia Provinciale. Se necessario sarà effettuato anche un passaggio di rifinitura sulla scalinata.

L’obiettivo è contribuire concretamente alla cura di alcuni spazi pubblici del quartiere e valorizzare un modello di collaborazione tra cittadinanza e istituzioni. Le redazioni interessate sono naturalmente invitate a documentare l’iniziativa.

Ritrovo: ore 8:45. Punto di incontro: scalinata tra Via Torrente Condorato e Via Tirrenica – Archi.