Reggio Calabria, il 4 settembre la presentazione del Memorial “Serena DAF” presso la Pinacoteca Comunale

L’Associazione Pantanello annuncia la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Memorial “Serena DAF”, manifestazione commemorativa e sportiva in programma il 5 e 6 settembre 2026 presso l’Area Parcheggio Tempietto di Reggio Calabria. La conferenza stampa sarà l’occasione per presentare ufficialmente l’iniziativa, illustrarne le finalità, il programma completo e le attività previste nelle due giornate del Memorial.

L’incontro si terrà presso la Pinacoteca Comunale di Reggio Calabria in data venerdì 4 settembre 2026, alle ore 10:30. Sarà un momento importante per condividere con gli organi di informazione il significato di questa iniziativa e il programma di un evento nato nel segno del ricordo, dello sport e della partecipazione della comunità.