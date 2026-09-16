Reggio Calabria, il 18 settembre la presentazione del Festival “Facce da Bronzi” | INFO

È in programma venerdì 18 settembre alle ore 10.30, nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione del Festival Facce da Bronzi ideato e prodotto dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte – APS”, con la direzione artistica di Alessio Tagliento, autore televisivo che ha collaborato, tra gli altri, con Zelig, Le Iene e Made in Italy, oltre che con importanti produzioni Rai e Mediaset.

Il progetto è cofinanziato dalla Regione Calabria – PAC 2014-2020, nell’ambito dell’Avviso “Sostegno e promozione turistica e culturale”, e gode del patrocinio del Comune di Milano, del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

All’incontro interverranno Alessio Tagliento, direttore artistico; Ilenia Borgia, vicepresidente di Calabria dietro le quinte; Marco Mauro, presentatore del Festival e segretario dell’associazione; Giuseppe Piromalli, partner della manifestazione e presidente di Officina dell’Arte; Daniela Iiriti, consigliere regionale della Calabria e rappresentanti istituzionali del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana.

Nel corso della conferenza saranno presentati il programma artistico del Festival e le tappe di selezione del concorso artistico nazionale che coinvolgerà le città di Milano e Roma.