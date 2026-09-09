Reggio Calabria, il 10 settembre nuova seduta del Consiglio Metropolitano: i punti all’ordine del giorno

Il Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria è convocato in sessione straordinaria e urgente dal Sindaco Metropolitano, On. Francesco Cannizzaro, per domani giovedì 10 settembre 2026. La seduta avrà inizio alle ore 19:00 in prima convocazione e, in mancanza di numero legale, alle ore 19:30 in seconda convocazione. All’ordine del giorno dell’assemblea i seguenti punti in discussione e deliberazione:

Proposta n. 126 del 3/8/2026 “Ratifica deliberazione SM n. 133 del del 24/07/2026 “Variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2026-2028, annualità 2026, 2027, 2028, da adottarsi ai sensi dell’art. 175 del d.lgs. 267/2000. Settore Edilizia-Patrimonio per la copertura assicurativa globale dei fabbricati dell’Ente”; Proposta n. 127 del 3/8/2026 “Ratifica della deliberazione SM n. 136 del 24/07/2026 “Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 2026/2028, annualità 2026, da adottarsi, ai sensi dell’art. 175 del d.lgs. 267/2000 – Settore Edilizia – Patrimonio -Oneri e sanzioni amm.ve”; Proposta n. 135 del 13/8/2026 “Ratifica Deliberazione n. 137 del 24/07/2026 avente ad oggetto – Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2026/2028 annualità 2026 ai sensi dell art. 175 del D.Lgs. 267/2000. Applicazione quota avanzo accantonato-”; Proposta n. 123 del 28/7/2026 ”Attuazione convenzione tra Regione Calabria e Città Metropolitana di Reggio Calabria,intervento A.P.Q. F 2.6. Assunzione onere di garanzia”; Proposta n. 121 del 24/7/2026 “Variazione di Bilancio ex art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 per finanziare le attività previste dalla Legge Regionale 26 novembre 2001 n. 30. Applicazione Avanzo Vincolato”; Proposta n. 125 del 31/7/2026 “Dimensionamento per la rete scolastica della Città Metropolitana di Reggio Calabria a.s. 2027-2028 e Piano Offerta Formativa”.