Reggio Calabria, il 10 settembre la presentazione di Scirubetta 2026 | INFO

Durante l’incontro saranno illustrati il programma, le aree tematiche, le presenze dei maestri gelatieri e le novità dell’edizione 2026

Gelato lungomare
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Domani, giovedì 10 settembre, alle ore 10:30, nella Sala Perri di Palazzo Alvaro (Città Metropolitana di Reggio Calabria), si terrà la conferenza stampa di presentazione ufficiale di Scirubetta, il Festival del Gelato Artigianale in programma a Reggio Calabria dal 12 al 15 settembre. Durante l’incontro saranno illustrati il programma, le aree tematiche, le presenze dei maestri gelatieri e le novità dell’edizione 2026. Interverranno il Maestro Angelo Musolino, Presidente Conpait e Francesco Cannizzaro, Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria

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