Reggio Calabria, il 10 settembre i Comitati reggini di Futuro Nazionale a sostegno di Giannetta

“Il 10 settembre rappresenterà un appuntamento importante per il percorso politico che stiamo costruendo sul territorio. I Comitati Riuniti Costituenti di Reggio Calabria e della provincia, di Futuro Nazionale, insieme ai loro iscritti, militanti e dirigenti, saranno presenti alle ore 18:00 presso la Sala Giuditta Levato di Palazzo Campanella, al fianco di Mimmo Giannetta. La nostra presenza vuole essere la testimonianza di una comunità politica che cresce attraverso il

radicamento territoriale, il confronto e la partecipazione, una comunità che comprende realtà diverse della Città Metropolitana e della provincia, dall’Area Grecanica alla Costa Viola, dalla Piana di Gioia Tauro ai centri dell’Aspromonte“. È quanto si legge in una nota stampa diffusa dai Comitati Riuniti Costituenti di Reggio Calabria di Futuro Nazionale.

“Sosteniamo Mimmo Giannetta perché è figlio di questo territorio, ne conosce le realtà, le difficoltà e le potenzialità e può rappresentare nelle istituzioni una voce autenticamente reggina e calabrese. Una scelta che rivendichiamo anche perché crediamo che, quando si tratta di rappresentare la nostra terra, il radicamento e la conoscenza diretta delle comunità debbano venire prima delle candidature provenienti da realtà geografiche estranee alla nostra Provincia e persino alla Calabria.

Infrastrutture, turismo e cultura, sviluppo economico, sostegno alle imprese, agricoltura, legalità e valorizzazione delle nostre identità territoriali sono alcune delle sfide sulle quali intendiamo costruire una nuova stagione politica. Non vogliamo una politica distante dai territori, ma una politica che dai territori parta e ad essi ritorni. Per questo il 10 settembre saremo a Palazzo Campanella, uniti e determinati, per dare forza a un progetto nel quale crediamo.

Invitiamo iscritti, simpatizzanti e cittadini a partecipare numerosi.

Insieme, con orgoglio, per Reggio e per la Calabria“, concludono i Comitati.