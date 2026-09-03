Reggio Calabria, “I 4 Gianni”: Brera, Clerici, Minà e Mura raccontati in una serata dedicata al giornalismo sportivo

Una serata dedicata al grande giornalismo, allo sport e alla capacità di trasformare una gara, un campione o un’impresa in un racconto capace di andare ben oltre il risultato. Giovedì 3 settembre 2026, alle ore 20.30, lo Sporting Stelle del Sud ospiterà Giuseppe Smorto per la presentazione del suo libro “I 4 Gianni. Brera, Clerici, Minà, Mura e lo sport di Repubblica”, edito da Minerva. Pubblicato nell’anno del cinquantesimo anniversario di Repubblica, il volume ripercorre una stagione straordinaria del giornalismo italiano attraverso quattro firme che hanno profondamente innovato il linguaggio del racconto sportivo.

A dialogare con l’autore sarà il giornalista Antonio Marino, in un incontro che si preannuncia come un viaggio tra memoria, aneddoti, grandi eventi e vita di redazione. Gianni Brera, Gianni Clerici, Gianni Minà e Gianni Mura: quattro personalità diversissime, accomunate non soltanto dal nome, ma dalla capacità di raccontare lo sport come una lente attraverso cui osservare la società, la cultura e le persone. Smorto li ha conosciuti e vissuti professionalmente da vicino, anche negli anni in cui ha guidato la redazione sportiva di Repubblica. Nel libro ricostruisce quel laboratorio giornalistico attraverso ricordi, episodi e retroscena, restituendo il ritratto di una stagione difficilmente ripetibile.

Giuseppe Smorto, giornalista reggino, ha ricoperto nel corso della sua lunga carriera numerosi incarichi di primo piano a Repubblica: è stato tra l’altro responsabile dello Sport, ha guidato Repubblica.it dal 2003 al 2016 ed è stato vicedirettore del quotidiano.

La scelta di ospitare questa presentazione si inserisce nella volontà dello Sporting Stelle del Sud di essere non soltanto luogo di pratica sportiva, ma anche spazio di incontro e di confronto culturale, capace di mettere lo sport in relazione con il giornalismo, la letteratura e la storia del nostro Paese. «Siamo particolarmente felici di ospitare Giuseppe Smorto e la presentazione di un libro che parla di sport in una maniera nella quale ci riconosciamo profondamente. Lo sport non è soltanto competizione: è cultura, memoria, educazione e capacità di raccontare uomini e storie.

Aprire lo Sporting a momenti come questo significa rafforzare la sua vocazione di luogo di aggregazione e di crescita per la città».

L’appuntamento è dunque per giovedì 3 settembre alle ore 20.30, presso lo Sporting Stelle del Sud, Contrada Armacà – Pentimele, Reggio Calabria. L’incontro è aperto al pubblico. Per informazioni: 328 931 1974