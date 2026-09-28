Reggio Calabria, grave incidente sul raccordo autostradale: maxi carambola tra numerosi mezzi, traffico nel caos | FOTO LIVE

Un grave incidente stradale si è verificato pochi minuti fa sul raccordo autostradale di Reggio Calabria, lungo la carreggiata in direzione nord, poco prima dell’uscita dello svincolo di Modena. Secondo le prime informazioni disponibili, il sinistro avrebbe coinvolto numerosi mezzi, provocando immediatamente rallentamenti alla circolazione in uno dei tratti più trafficati della viabilità cittadina. L’impatto ha generato una situazione di difficoltà per gli automobilisti in transito, con veicoli costretti a procedere lentamente nel tratto interessato dall’incidente. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione e non sono al momento disponibili ulteriori dettagli sulle cause che hanno portato allo scontro.

Traffico rallentato verso nord sul raccordo di Reggio Calabria

Le conseguenze più evidenti dell’incidente riguardano la viabilità sul raccordo autostradale di Reggio Calabria, con pesanti rallentamenti per chi percorre la strada in direzione settentrionale. Il tratto interessato si trova in prossimità dello svincolo di Modena, una zona particolarmente delicata perché rappresenta uno degli accessi principali alla città e viene utilizzata quotidianamente da migliaia di automobilisti.

La presenza di più mezzi coinvolti rende necessario prestare particolare attenzione, soprattutto per evitare ulteriori tamponamenti o situazioni di pericolo durante le fasi di gestione dell’emergenza. Gli automobilisti diretti verso Reggio Calabria nord, l’area del centro cittadino e i collegamenti con l’autostrada A2 del Mediterraneo potrebbero incontrare rallentamenti e code.

Soccorsi e forze dell’ordine sul posto

Dopo l’incidente sono stati attivati gli interventi necessari per mettere in sicurezza il tratto stradale. Sul posto sono attesi i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine incaricate di gestire la circolazione, effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dello scontro. Gli operatori una volta intervenuti dovranno lavorare per garantire la sicurezza degli automobilisti e consentire il ripristino delle normali condizioni di transitabilità del raccordo. Come sempre in caso di incidenti con il coinvolgimento di più veicoli, le operazioni possono richiedere tempo, soprattutto per la necessità di rimuovere i mezzi coinvolti e verificare eventuali condizioni di pericolo sulla carreggiata.

Il raccordo autostradale di Reggio Calabria sotto osservazione

Il raccordo autostradale di Reggio Calabria è una delle infrastrutture più importanti per la mobilità urbana e per i collegamenti tra la città, la periferia e la rete autostradale nazionale. Ogni giorno il tratto viene percorso da migliaia di pendolari, lavoratori e mezzi commerciali, motivo per cui ogni incidente può provocare ripercussioni significative sulla circolazione.

L’area compresa tra gli svincoli cittadini, compreso quello di Modena, è particolarmente sensibile durante gli orari di maggiore traffico, quando anche un singolo episodio può determinare rallentamenti estesi. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente, sul numero dei veicoli coinvolti e sulle eventuali conseguenze per le persone presenti nei mezzi.