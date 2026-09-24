Reggio Calabria, grave incidente allo svincolo dell’Aeroporto: auto non rispetta lo STOP, scontro molto violento | FOTO

Si è verificato poco fa un gravissimo incidente stradale a Reggio Calabria, precisamente nel tratto del nuovo svincolo dell’aeroporto “Tito Minniti”, in corrispondenza della rampa di uscita dalla Statale 106 Jonica per chi proviene da sud. L’impatto, estremamente violento, ha coinvolto due vetture che viaggiavano in direzioni opposte, lasciandole gravemente danneggiate sulla carreggiata. Sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi di soccorso, le forze dell’ordine e il personale per la gestione della viabilità, mentre il traffico nell’area ha subito pesanti rallentamenti.

La dinamica dell’incidente: accertamenti in corso sull’impatto all’incrocio

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto. Secondo una prima ricostruzione, una delle due vetture potrebbe essere arrivata dalla rampa di uscita della Statale 106, provenendo da sud, per poi trovarsi nell’area dell’intersezione con la strada che passa sotto il viadotto. Resta da chiarire se il veicolo abbia correttamente rispettato la segnaletica presente e quali siano state le condizioni che hanno portato allo scontro.

L’altra automobile procedeva invece nell’area sottostante il viadotto e, per cause ancora in fase di accertamento, i due mezzi sono entrati in collisione con un impatto particolarmente violento. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano le vetture ferme in posizione diagonale sulla carreggiata, con evidenti danni alle parti anteriori e laterali, elementi che testimoniano la forza dell’urto. Saranno i rilievi effettuati dagli agenti a ricostruire con precisione la sequenza dei momenti che ha preceduto lo schianto.

L’intervento congiunto dei soccorritori e delle forze dell’ordine

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente dopo l’allarme. Sul luogo dell’incidente sono giunti con rapidità i mezzi del 118 per prestare le prime cure mediche agli occupanti dei veicoli coinvolti. Al momento, tuttavia, non si hanno notizie certe sulle condizioni di salute delle persone a bordo e l’entità delle loro ferite rimane generica, anche se la gravità dei danni alle auto fa temere il peggio. A gestire la complessa situazione e a regolare il traffico sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale di Reggio Calabria che stanno effettuando i rilievi fotometrici e raccogliendo le prime testimonianze per determinare l’esatta dinamica e le responsabilità. Insieme a loro, sul posto anche il personale dell’ANAS, impegnato nel coordinamento della viabilità e nelle operazioni di messa in sicurezza della carreggiata, resa pericolosa dai detriti e dai liquidi persi dalle auto incidentate.

Per la rimozione dei veicoli gravemente danneggiati e non più marcianti, è stato necessario l’intervento del carroattrezzi, in attesa di poter operare una volta conclusi i rilievi. La viabilità nella zona sotto il viadotto è attualmente gestita a senso unico alternato con l’ausilio di un operatore dotato di bandiera, provocando code e disagi.

L’ennesimo scontro in uno svincolo “ingannevole”: la rabbia dei residenti

L’incidente di oggi riaccende con forza le polemiche sulla sicurezza degli svincoli stradali e, in particolare, sul comportamento degli automobilisti. Lo svincolo dell’aeroporto è conosciuto per essere un tratto di strada molto lineare, semplice e “tranquillo”, senza particolari criticità ingegneristiche. Tuttavia, proprio questa apparente semplicità sembra indurre molti conducenti a eccessiva confidenza e imprudenza. La presenza di un segnale di “STOP” enorme e ben visibile, posizionato proprio all’uscita dalla rampa autostradale), non sembra sufficiente a frenare la condotta spericolata di alcuni automobilisti, definiti dai residenti inferociti come veri e propri “pirati della strada“. La cattiva abitudine di non arrestarsi completamente allo stop, o di ignorarlo del tutto, è purtroppo frequente in questo tratto, come testimoniano i numerosi sinistri quasi sfiorati o purtroppo concretizzatisi in passato.

“È l’ennesimo incidente in questo punto”, commenta un automobilista di passaggio. “Lo sanno tutti che la gente non si ferma allo stop dell’uscita autostradale. Si buttano via come se la strada fosse loro, mettendo a rischio la vita degli altri. Servono controlli e sanzioni severe per questi comportamenti ‘pirati’, altrimenti continueremo a commentare queste tragedie evitabili.” Mentre i rilievi continuano per accertare le responsabilità e si attendono notizie sulle condizioni dei feriti, rimane forte la preoccupazione per una situazione che sembra ripetersi con drammatica regolarità, mettendo a nudo la necessità di una maggiore educazione stradale e di una vigilanza più stringente su condotte che possono avere conseguenze devastanti.