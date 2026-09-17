Reggio Calabria, grande successo per ASC Calabria: l’Arena dello Stretto apre la nuova stagione sportiva tra danza, arte e solidarietà

Lo scorso 11 settembre l’Arena dello Stretto è stata gremita dagli affiliati ASC, dagli spettatori e dai curiosi che facevano capolino per comprendere il perché di tanta partecipazione, accogliendo l’invito fatto pochi giorni or sono dal Presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini. La serata ha visto il suo inizio con la sfilata sul palco dei Responsabili dei Settori Tecnici di ASC Calabria e dello Staff, per presentare brevemente gli obiettivi della nuova stagione sportiva ed approfittare del prestigioso palcoscenico affacciato sullo Stretto per attirare ulteriori potenziali associati.

Vista l’occasione non poteva non presenziare il Presidente CONI Calabria, Tino Scopelliti, per complimentarsi del lavoro fatto da ASC Calabria e dal suo Presidente, anche membro della Giunta CONI Calabria, confermando il livello qualitativo e quantitativo (in termini di affiliati) del Comitato reggino.

L’evento è proseguito come da scaletta, con l’alternarsi delle esibizioni di danza da parte delle Associazioni sportive ASC Calabria. Le allieve delle scuole Arabesque, Cuban Dance, Etoile, Centro Studi ABC, ASD Pretty Woman, Stardust, Jazz Ballet, Bailando, Arte in Movimento, ASD Virtus Reggio, New Gagliardi Dance, Accademia a Passo di Danza, ASD Reggio Ritmica, Alessandra Monorchio – Danza del Ventre e ASD Educazione Danza, hanno ammaliato il pubblico con la loro eleganza, ritmo e prestanza fisica nei diversi stili di hip pop, danza moderna, danza classica, ritmica, social dance e jazz.

La serata è stata allietata dall’indomabile artista Santo Palumbo, non solo per la sua esilarante esibizione, ma anche nelle vesti di intrattenitore e presentatore, rappresentando ancora una volta “la ciliegina sulla torta” negli eventi organizzati da ASC Calabria.

In linea con la mission di ASC Calabria, non poteva mancare anche in questa occasione una particolare attenzione all’aspetto umano, dando spazio alla Associazione “Duchenne Parent Project” per promuoverne gli obiettivi ed approfittare della folta presenza di spettatori per individuare sostenitori e/o finanziatori per la ricerca scientifica contro la distrofia muscolare di Duchenne e Becker.

Orgoglioso il Presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini per la ufficializzazione dell’inizio della nuova stagione sportiva in un contesto così prestigioso come quello dell’Area dello Stretto grazie alla immensa diponibilità del Sindaco del Comune di Reggio Calabria, dott. Francesco Cannizzaro e di tutta la Amministrazione Comunale che ha reso possibile la realizzazione dell’evento.

“Anche oggi abbiamo dimostrato che ASC Calabria riesce ad accumunare in un unico evento lo sport, l’arte, la sensibilizzazione e, soprattutto, il divertimento grazie all’amico ed artista Santo Palumbo, ormai facente parte integrante della famiglia ASC. Un particolare ringraziamento va al nostro Presidente CONI Calabria, Tino Scopelliti, che nonostante gli innumerevoli impegni non è voluto mancare a quello che per noi rappresenta uno dei momenti più importanti della stagione. Adesso, terminata la pausa estiva, la testa è già rivolta altrove, non potendo permetterci neppure un momento di respiro in rispetto, soprattutto, dei nostri affiliati. Ripartiamo, quindi, con le nostre attività, con gli eventi formativi, con i campionati nelle diverse discipline sportive e di cui a breve daremo tutte le informazioni al fine di promuoverle al meglio. Un altro anno sportivo sta iniziando e noi di ASC Calabria siamo sempre più pronti e determinati.”