Reggio Calabria, Giuseppe Camera nuovo capo segreteria di Cannizzaro: chi è la figura scelta dal Sindaco, che punta ancora su gioventù e serietà

Il Sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, punta sulle nuove generazioni e sceglie un profilo giovane ma già caratterizzato da un’importante esperienza professionale e istituzionale. È Giuseppe Camera, avvocato di 29 anni, il nuovo Capo Segreteria del primo cittadino metropolitano. Una nomina che mette al centro un percorso costruito attraverso la formazione giuridica, l’attività politica e l’esperienza maturata all’interno delle istituzioni calabresi. Camera, infatti, è cultore della materia di Diritto tributario presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e nel corso degli anni ha consolidato competenze in ambito amministrativo e organizzativo.

Il nuovo Capo Segreteria del Sindaco metropolitano arriva all’incarico dopo aver ricoperto diversi ruoli di responsabilità. Giuseppe Camera ha maturato esperienza politica e organizzativa come Segretario di Forza Italia Giovani della Città Metropolitana di Reggio Calabria, un incarico che gli ha consentito di sviluppare capacità di coordinamento, confronto e gestione delle dinamiche territoriali.

Nel suo percorso figura inoltre il ruolo di segretario particolare del Segretario generale presso il Consiglio regionale della Calabria, esperienza che gli ha permesso di conoscere da vicino il funzionamento della macchina istituzionale e i processi amministrativi. Un curriculum che, nonostante la giovane età, presenta già un insieme di esperienze maturate in ambiti differenti ma complementari: dalla professione forense alla ricerca universitaria, dall’impegno politico alla collaborazione con le istituzioni regionali.

La scelta di Cannizzaro e l’investimento sui giovani talenti reggini

La nomina di Giuseppe Camera viene presentata come una scelta coerente con la volontà del Sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro di valorizzare le competenze presenti sul territorio e affidare ruoli strategici a giovani professionisti con un percorso già strutturato. La decisione rappresenta una conferma concreta e tangibile della sua volontà di investire sulle nuove generazioni e, in particolare, sui giovani professionisti reggini, valorizzandone competenze, energie e capacità. Così come per i componenti della lista Cannizzaro Sindaco, e per i candidati Presidenti di Circoscrizione, Cannizzaro punta ancora su profili giovani e dinamici.

Con l’ingresso di Camera alla guida della segreteria, la Città Metropolitana affida dunque un ruolo centrale a una figura giovane, ma con un bagaglio di esperienze già significativo, capace di unire conoscenza del territorio, preparazione giuridica e familiarità con i meccanismi istituzionali.