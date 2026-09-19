Reggio Calabria, firmato il protocollo “A.R.M.O.N.I.K.A”: arte e inclusione per nuovi percorsi di reinserimento

L’Ufficio esecuzione penale esterna di Reggio Calabria, diretto dalla Dott.ssa Marianna Passalacqua, Dirigente Penitenziario, il liceo artistico “M.Preti / A. Frangipane” di Reggio Calabria, facente parte del polo liceale “T. Campanella / M. Preti -Frangipane”, diretto dall’Avv. Lucia Zavettieri e il Centro Reggino di solidarietà ETS – “CE.RE.SO” – rappresentato dal Sac. Matteo de Pietro, firmano il protocollo d’intesa “A.R.M.O.N.I.K.A” (Ambiente, Reinserimento, Mondialità, Opportunità, Nuovi Percorsi, Inclusione, Koinè, Arte) finalizzato alla promozione dell’inclusione sociale, della responsabilizzazione, della prevenzione della recidiva e della valorizzazione del patrimonio comunitario.

Il protocollo si pone come obiettivi: a) favorire il reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure penali di comunità; b) promuovere percorsi di crescita personale e responsabilizzazione attraverso attività di utilità sociale; c) sviluppare relazioni positive tra istituzioni, comunità territoriale e persone in esecuzione penale esterna; d) sensibilizzare gli studenti ai valori della legalità, della solidarietà e della cittadinanza attiva; e) valorizzare e riqualificare beni di interesse collettivo presenti nel Parco della Mondialità grazie agli studenti ed ai docenti del liceo artistico “M. Preti – A. Frangipane”.

Nella foto il Dirigente “UDEPE”, Dott.ssa Marianna Passalacqua, il Dirigente Scolastico del liceo “T. Campanella – M. Preti /A. Frangipane”, Avv. Lucia Zavettieri, il collaboratore vicario del polo liceale, docente di discipline pittoriche che coordinerà le attività didattiche previste dal protocollo, Prof. Antonio Barbera, la Dott.ssa Nadia Laganà, Funzionario della professionalità di servizio sociale UDEPE di Reggio Calabria.