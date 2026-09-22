Reggio Calabria, Festival del Teatro Popolare: i nuovi appuntamenti dal 22 al 24 settembre in piazza Castello

Sono state due serate all’insegna del teatro vernacolare, del divertimento e della grande partecipazione quelle che hanno inaugurato questa terza edizione della rassegna teatrale. Un vero e proprio comune denominatore ha caratterizzato le prime due serate: un pubblico numeroso, partecipe ed entusiasta, che ha occupato tutti i posti disponibili in piazza Castello, accompagnando gli spettacoli con grande attenzione, sane risate e calorosi applausi.

Ad aprire la rassegna è stata la Compagnia Teatrale San Paolo alla Rotonda, che ha portato in scena uno dei grandi classici del teatro napoletano, “Non è vero ma ci credo”, regalando al pubblico una serata di comicità ed emozioni ed una rappresentazione che ha impressionato per il grande ritmo. Nella seconda serata è stata invece la volta della Compagnia Blu Sky, protagonista con “L’ha fatto una signora”, spettacolo che ha coinvolto e divertito il pubblico presente, confermando ancora una volta la qualità di questa storica compagnia e la vivacità delle compagnie che animano il circuito FITA reggino.

Purtroppo, le condizioni meteorologiche sfavorevoli non hanno consentito alla Compagnia Teatrale Angela Barbaro di portare in scena il proprio spettacolo. La pioggia ha infatti costretto gli organizzatori a sospendere la serata, rinunciando così a uno degli appuntamenti previsti dal programma. Una decisione necessaria per tutelare la sicurezza degli artisti e del pubblico. Per motivi organizzativi, la rassegna ha inoltre subito una piccola variazione rispetto al programma originario, pertanto il nuovo calendario prevede:

Martedì 22 settembre – Compagnia Amici del Musical con: “ Tra sabbia e Magia. La leggenda della lampada”

Mercoledì 23 settembre – La Piccola Compagnia del Teatro di Pellaro con “Gatta ci cova”

E per la serata finale di Giovedì 24 settembre – Compagnia CarMa “Decimo come foglie d’acanto”, una compagnia che ha avuto grandi consensi in tutta Italia e premi nei più importanti concorsi della FITA.

La FITA Provinciale di Reggio Calabria anche quest’anno ha voluto proporre un cartellone di grande valore, capace di mettere insieme compagnie, generi e linguaggi diversi, mantenendo al centro il teatro popolare e il patrimonio culturale della nostra comunità. La FITA, insieme al Comune e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, invita tutta la cittadinanza a partecipare alle prossime serate e a riempire ancora una volta Piazza Castello. Il teatro popolare continua a vivere ed emozionare. E lo fa insieme al suo pubblico. Ingresso libero – spettacoli alle ore 21.00.