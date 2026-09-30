Reggio Calabria, esperti e istituzioni a confronto su riforma Accrual e prevenzione delle crisi finanziarie | INFO

La transizione alla contabilità economico-patrimoniale (Accrual), la prevenzione delle crisi finanziarie e il ruolo strategico del controllo di gestione saranno al centro del convegno in programma lunedì 5 ottobre 2026, alle ore 09:30, nella Sala “Francesco Perri” di Palazzo Alvaro, in Piazza Italia, a Reggio Calabria. L’iniziativa riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle professioni per approfondire una riforma destinata a incidere sulla programmazione, sulla trasparenza e sulla sostenibilità economico finanziaria delle amministrazioni pubbliche e delle società partecipate.

Il programma

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del presidente dell’ODCEC di Reggio Calabria, dott. Fabio Mulonia. Parteciperanno rappresentanti del CNDCEC, dell’ODCEC di Reggio Calabria, delle istituzioni nazionali, regionali e locali, dell’Università della Calabria, del mondo professionale e delle società partecipate. La tavola rotonda tecnico-scientifica sarà coordinata e moderata dal dott. Gianni Trovati del Sole 24 Ore.

Giuseppe Condello, terrà la relazione introduttiva sulla transizione all’Accrual e sul controllo di gestione come strumento di prevenzione delle crisi finanziarie. Interverranno Caterina Cittadino, Maria Teresa Nardo, Alessandro Giordano, Mario Navanteri, Davide Di Russo, Micaela Sette, Antonio Repaci e Demetrio Naccari Carlizzi. Il confronto affronterà i grandi investimenti del PNRR, la governance multilivello, i sistemi di management control, la rendicontazione integrata, la valorizzazione degli asset pubblici, la revisione negli enti locali e la corporate governance delle società partecipate.

Seguiranno il dibattito con la platea, la sintesi giornalistica e la chiusura dei lavori. Un appuntamento strategico per la Calabria Il convegno offrirà ad amministratori, professionisti e cittadini un’occasione di confronto sulle trasformazioni in atto nella gestione pubblica. L’adozione di modelli contabili evoluti e di sistemi di controllo efficaci rappresenta un passaggio decisivo per anticipare gli squilibri, migliorare la qualità delle decisioni e rafforzare la capacità degli enti di programmare investimenti e servizi.