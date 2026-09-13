Reggio Calabria, elezioni suppletive: Francesco Toscano presenta il programma di Democrazia Sovrana Popolare

Il candidato di Democrazia Sovrana Popolare illustrerà i punti della sua proposta politica in vista del voto del 27 e 28 settembre

francesco Toscano

Entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni suppletive di Reggio Calabria. Lunedì 14 settembre alle ore 11:00, presso il Gazebo Chapeau sul Lungomare di Reggio Calabria, il candidato di Democrazia Sovrana Popolare Francesco Toscano presenterà ail proprio programma politico. L’incontro rappresenterà un momento dedicato all’illustrazione delle linee programmatiche con cui Toscano si presenta alla competizione elettorale in programma il prossimo 27 e 28 settembre, quando gli elettori saranno chiamati alle urne per scegliere il nuovo rappresentante del territorio.

Leggi altri articoli di Reggio Calabria
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google