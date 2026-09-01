Reggio Calabria, ecco il programma delle notti di Festa di Madonna: 5 concerti pazzeschi sul Lungomare!

L’attesa è finalmente terminata e la città dello Stretto si prepara a vivere uno dei momenti più intensi e partecipati dell’anno. I concerti di Festa di Madonna a Reggio Calabria rappresentano da sempre il cuore pulsante delle celebrazioni civili in onore della Madonna della Consolazione, ma quest’anno il cartellone degli eventi ha superato ogni aspettativa. L’amministrazione comunale e la Città Metropolitana hanno presentato ufficialmente il tabellone delle Notti Reggine, un contenitore di musica, spettacolo ed emozioni che vanta un livello artistico di assoluta eccellenza.

Il programma completo di Festa di Madonna si articola in quattro serate consecutive, dal 12 al 15 settembre, offrendo al pubblico una proposta variegata che spazia dal pop alla musica d’autore, fino ad arrivare alle radici della tradizione popolare e alla musica dance. Ogni angolo del centro storico, in particolare i palcoscenici naturali di Piazza Indipendenza e dell’Arena dello Stretto, diventerà il fulcro di serate magiche e totalmente gratuite, pronte ad attrarre non solo i cittadini reggini, ma anche decine di migliaia di turisti e visitatori provenienti da tutta la regione e dalla vicina Sicilia. L’obiettivo è chiaro: rendere questi eventi a Reggio Calabria indimenticabili, celebrando la ripartenza e la condivisione attraverso le esibizioni di artisti di fama nazionale.

Sabato 12 Settembre: l’energia di Benji e Fede e la nostalgia del Live Show Magia 90

Il sipario sulle Notti Reggine si alzerà ufficialmente sabato dodici settembre con un doppio appuntamento pensato per far ballare e cantare diverse generazioni. La prima grande esplosione di gioia avverrà nella centralissima Piazza Indipendenza, dove alle ore ventidue e trenta saliranno sul palco Benji e Fede. Il celebre duo pop, amato follemente dal pubblico più giovane ma capace di conquistare chiunque con le proprie hit radiofoniche, porterà a Reggio Calabria uno show carico di energia, ripercorrendo i successi che hanno dominato le classifiche italiane negli ultimi anni.

La loro presenza testimonia la volontà di offrire un inizio scoppiettante e moderno alle celebrazioni. Ma la notte di sabato non si concluderà con il loro concerto. Allo scoccare della mezzanotte, il divertimento si sposterà di pochi metri, nella suggestiva cornice dell’Arena dello Stretto, con il mare a fare da sfondo. Qui prenderà vita il Live Show Magia 90, uno spettacolo travolgente che trasformerà il lungomare Falcomatà in una gigantesca discoteca a cielo aperto. I ritmi, i colori e i brani iconici del decennio d’oro della musica dance faranno saltare il pubblico fino a notte fonda, unendo nostalgici degli anni novanta e nuove generazioni in un’unica, grande festa collettiva.

Domenica 13 Settembre: la magia della musica d’autore con Sal Da Vinci in Piazza Indipendenza

La seconda serata delle festività cambierà registro, puntando dritto al cuore e alle emozioni più profonde del pubblico. Domenica tredici settembre, a partire dalle ore ventidue in punto, i riflettori di Piazza Indipendenza si accenderanno per accogliere il talento indiscusso di Sal Da Vinci. L’artista partenopeo, simbolo di un romanticismo viscerale e di una vocalità straordinaria, regalerà ai presenti un viaggio musicale intenso e raffinato. Il suo spettacolo promette di essere un vero e proprio abbraccio per la città, mescolando i grandi successi del suo repertorio teatrale e discografico con le melodie immortali della tradizione cantautorale italiana e napoletana.

La scelta di inserire un performer del suo calibro all’interno dei concerti di Festa di Madonna a Reggio Calabria dimostra una grandissima attenzione verso un pubblico maturo e amante della musica di qualità. Le atmosfere intime, i testi poetici e la capacità di Sal Da Vinci di dialogare empaticamente con la piazza renderanno la domenica sera un momento di pura e altissima espressione artistica, consolidando il prestigio delle Notti Reggine.

Lunedì 14 Settembre: doppia emozione tra tradizione con Mimmo Cavallaro e Pop con Giusy Ferreri

Il lunedì della festa patronale reggina sarà caratterizzato da un binomio musicale straordinario, capace di esaltare da un lato l’identità culturale calabrese e dall’altro l’anima pop della musica italiana. La serata si aprirà alle ore venti e trenta nel Piazzale Stazione Lido, in occasione del celebre festival del gelato artigianale Scirubetta, con l’attesissima esibizione di Mimmo Cavallaro. Il maestro indiscusso della tarantella e della musica etnica calabrese farà risuonare i ritmi antichi della lira e del tamburello, trascinando il pubblico in canti e balli tradizionali che celebrano le radici e la storia del nostro territorio. Sarà un momento di fortissima aggregazione sociale e culturale.

Successivamente, alle ore ventidue e trenta, l’epicentro della festa si sposterà nuovamente in Piazza Indipendenza per accogliere una delle voci più inconfondibili del panorama nazionale. Sul palco salirà infatti Giusy Ferreri, pronta a far scatenare i fan con i suoi innumerevoli tormentoni estivi e le sue hit di successo. Dal timbro graffiante e dall’energia inesauribile, Giusy Ferreri rappresenta la garanzia di uno spettacolo vibrante e coinvolgente, perfetto per mantenere altissimo l’entusiasmo di questa ricchissima settimana di eventi a Reggio Calabria.

Martedì 15 Settembre: il gran finale con Alessandro Mannarino e i tradizionali spettacoli pirotecnici

La giornata conclusiva delle celebrazioni civili, martedì quindici settembre, regalerà a Reggio Calabria un finale letteralmente col botto. Il compito di chiudere in bellezza la rassegna musicale di Piazza Indipendenza è stato affidato, a partire dalle ore ventidue, alla genialità cantautorale di Alessandro Mannarino. Lo stornellatore moderno romano, con le sue liriche pungenti, i suoi ritmi folk e la sua incredibile capacità di coinvolgere la folla, porterà in scena un concerto che si preannuncia epico.

La musica di Mannarino, fatta di storie di vita, di strada e di passione, si sposa perfettamente con lo spirito verace e accogliente del popolo reggino, promettendo un’esibizione che lascerà il segno nel cuore di tutti i presenti. Subito dopo il concerto, l’intera città si sposterà con lo sguardo rivolto verso lo Stretto di Messina. A mezzanotte in punto, la meravigliosa Arena dello Stretto diventerà il palcoscenico visivo dei grandiosi spettacoli pirotecnici.

I famosi fuochi d’artificio di Festa di Madonna, che da secoli illuminano a giorno le acque dello stretto creando riflessi mozzafiato tra la Calabria e la Sicilia, chiuderanno ufficialmente il programma completo di Festa di Madonna. Sarà il momento di massima commozione e meraviglia, l’atto finale di un’edizione delle Notti Reggine che, grazie a un cast eccezionale e a un’organizzazione impeccabile, rimarrà scolpita a lungo nella memoria collettiva della città.