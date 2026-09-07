Reggio Calabria, è morto un ex funzionario della Regione: il cordoglio della Cisl FP

È morto Nino Ferrara, ex funzionario della Regione Calabria – Settore agricoltura e militante di lungo corso nel sindacato. La notizia della scomparsa ha suscitato il cordoglio della Cisl Fp, che ha voluto ricordarne il percorso umano, professionale e sindacale. Ferrara, nel corso della sua attività, aveva ricoperto anche la carica di Rsu nella Provincia, rappresentando un punto di riferimento all’interno del mondo sindacale e della pubblica amministrazione.

A esprimere la vicinanza del sindacato è stato Adolfo Romeo, delegato Cisl Fp alla Metrocity di Reggio Calabria, attraverso una nota di cordoglio rivolta ai familiari e, in particolare, al figlio Enzo Ferrara, consigliere circoscrizionale del Comune di Reggio Calabria. “Esprime le più sentite condoglianze la Cisl Fp, appresa la triste notizia della dipartita di Nino Ferrara, ex funzionario della Regione Calabria – Settore agricoltura – militante di lungo corso nel sindacato, che ha rivestito la carica di Rsu nella Provincia. Alla famiglia ed al figlio Enzo, consigliere circoscrizionale del Comune di Reggio Calabria, la vicinanza e l’affetto della Cisl Fp”.

Il sindacato ha così ricordato una figura impegnata per anni nel mondo della rappresentanza dei lavoratori, sottolineando il legame costruito nel tempo con colleghi e iscritti attraverso il suo impegno nella Cisl Fp.