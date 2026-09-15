Reggio Calabria, due perdite d’acqua sul Lungomare di Pellaro: l’appello di una cittadina per gli interventi | FOTO

Due importanti perdite idriche sul Lungomare di Pellaro, nel territorio di Reggio Calabria, sono state segnalate alla redazione di StrettoWeb da una cittadina che chiede interventi rapidi per evitare lo spreco di una risorsa preziosa e il deterioramento della sede stradale. La segnalazione riguarda due punti distinti del litorale pellarese dove, secondo quanto riferito, da tempo si registrano fuoriuscite d’acqua che necessiterebbero di un intervento di riparazione e di successivo ripristino dell’asfalto.

La prima perdita vicino al sottopasso ferroviario e al campo Attilio Iaria

Una delle criticità indicate si trova in prossimità del sottopasso ferroviario, accanto al campo di calcio Attilio Iaria, lungo il Lungomare di Pellaro. Secondo la cittadina che ha inviato la segnalazione, si tratta di una situazione che richiede attenzione per evitare ulteriori sprechi e per garantire il corretto funzionamento della rete idrica nella zona.

La seconda perdita segnalata: “Una situazione più storica”

Oltre al problema nei pressi del campo sportivo, viene indicata anche una seconda perdita d’acqua, definita dalla segnalante come una situazione ormai più datata. “La seconda perdita più storica si trova accanto al locale Aprilo”, scrive Maria Stella Grassetti, auspicando che possano essere programmati al più presto gli interventi necessari. Il timore espresso è che la dispersione continui per lungo tempo, causando uno spreco significativo di acqua e possibili disagi per residenti e attività della zona.

“Migliaia di litri finiscono a mare invece che nelle tubature delle famiglie”

Nel suo messaggio alla redazione, la cittadina sottolinea soprattutto il tema dello spreco della risorsa idrica e chiede che, oltre alla riparazione delle condotte, venga effettuato anche il ripristino della pavimentazione stradale. “Ci si augura che gli interventi di riparazione e ripristino del manto stradale avvenga celermente perché migliaia di litri di prezioso liquido vanno a finire a mare invece che nelle tubature delle famiglie che continuano a pagare il non dovuto”, afferma Maria Stella Grassetti. La richiesta dei cittadini è dunque quella di un intervento tempestivo per risolvere le perdite e ridurre gli sprechi, restituendo piena funzionalità alla rete idrica del territorio di Pellaro.