Reggio Calabria, due bus Atam si vestono a festa per la Madonna della Consolazione: la tradizione viaggia in città

“La tradizione viaggia con noi. In occasione delle festività in onore della Madonna della Consolazione, due bus ATAM si vestono di una livrea speciale, pensata per rendere omaggio a uno dei simboli più profondi e identitari di Reggio Calabria. Un progetto che porta sulle strade della città immagini, colori e suggestioni legate a una tradizione che da secoli unisce generazioni di reggini e racconta il legame profondo tra la Madonna della Consolazione e la sua città. Le nuove livree nascono da una collaborazione che ha messo insieme istituzioni, cultura, tradizione e territorio: ATAM, Città di Reggio Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Associazione Portatori della Vara, Museo Archeologico Nazionale Reggio Calabria e Alessi Pubblicità. Due bus che, per le strade di Reggio, non saranno soltanto mezzi di trasporto: saranno un piccolo racconto in movimento della nostra città, della sua storia e della sua devozione. Perché ci sono tradizioni che appartengono a tutti. E ci sono simboli che, ovunque vadano, ci fanno sentire a casa. ATAM. La città in movimento, nel cuore della sua tradizione”. E’ questo il post pubblicato sul profilo facebook di Atam, la società che si occupa del trasporto pubblico di Reggio Calabria.