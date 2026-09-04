Reggio Calabria, drammatico incidente a Riace: schianto fatale sulla SS106: muore giovane di 25 anni

Un drammatico incidente stradale si è verificato lungo la SS106, nel territorio comunale di Riace, in provincia di Reggio Calabria. Nel violento impatto ha perso la vita un ragazzo di 25 anni, originario di Siderno. Il giovane si trovava a bordo di uno scooter quando, per motivi ancora da chiarire, si è verificata la collisione con un’automobile. La tragedia è avvenuta nella zona dell’ingresso meridionale della cittadina ionica. Secondo le prime informazioni disponibili, il venticinquenne sidernese stava percorrendo la Statale 106 in sella al mezzo a due ruote quando è entrato in collisione con una vettura. L’urto si è rivelato estremamente violento e ha lasciato al giovane conseguenze purtroppo irreversibili. Restano ancora da definire i passaggi che hanno preceduto l’impatto. Gli elementi raccolti sul posto saranno fondamentali per stabilire la traiettoria dei mezzi e comprendere che cosa abbia determinato lo scontro mortale.

Il disperato intervento dei soccorritori del 118

Dopo l’allarme, sul luogo del sinistro sono arrivati gli operatori del 118, che hanno immediatamente tentato di prestare assistenza al ragazzo ma ogni sforzo compiuto per salvarlo si è rivelato inutile: le lesioni riportate nell’incidente non gli hanno lasciato scampo. La morte del giovane ha profondamente colpito Siderno e l’intera Locride, ancora una volta costrette a confrontarsi con una tragedia consumatasi lungo una delle principali arterie della fascia ionica calabrese.

I Carabinieri ricostruiscono la dinamica dello schianto

Gli accertamenti sono stati affidati ai Carabinieri che hanno effettuato i rilievi necessari e raccolto gli elementi utili a ricomporre l’esatta sequenza dell’incidente. Le verifiche dovranno chiarire le cause della collisione ed eventualmente individuare le responsabilità. Al momento non sono emerse ulteriori informazioni ufficiali sulla dinamica né sulle condizioni di altre persone coinvolte.